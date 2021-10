KRISTÝNA (40): Byla jsem luxusní společnice, díky práci jsem potkala lásku

Rodiče vždycky chtěli, abych byla v životě úspěšná a měla dobrou práci. Vyvíjeli na mě nátlak, až jsem měla pocit, že nemám možnost vlastní volby. Během studií žurnalistiky jsem potkala jednu holčinu, která mě vtáhla do úplně jiného světa.

S Jitkou jsme chodily do stejného ročníku, ale nikdy jsme se moc nebavily, protože ona byla taková fiflena. Jezdila do školy luxusním bavorákem, nosila jen značkové oblečení a drahé kabelky. Vždy byla dokonale upravená.

Na jednom studentském večírku jsme se pod vlivem alkoholu daly do řeči a ona mi řekla, že podala žádost o ukončení studia. Nechápala jsem to, protože měla dobré školní výsledky.

Důvod? Nač se drtit ve škole, když už teď si vydělává tolik, kolik by v životě jako novinářka neměla. A nabídla mi zajímavou brigádu: „Pojď dělat sugar baby!“ Prostě luxusní společnici. A já si řekla: „No, proč ne.“

Nevyzrálí kluci v mém tehdejším věku mě vážně moc nebrali, takže se mi docela začalo líbit, že se stýkám se staršími muži, kterým dělám ozdobu na různých večírcích.

Nebylo to tak, že bych týden co týden spala s jinými muži. A když už na sex došlo, bylo to většinou až na čtvrté nebo páté schůzce.

Školu jsem přestala stíhat, protože jsem mívala probdělé noci, zato na tučné honoráře jsem si rychle zvykla. Bylo mi dvacet čtyři. Studium jsem přerušila a odstěhovala se z koleje do vlastního bytu.

Po dvou letech mě to ale přestalo naplňovat a začala jsem toužit po tom obyčejném životě. Peněz jsem měla našetřeno dost a chtěla jsem dokončit poslední rok přerušené školy. Ještě jednou a naposled jsem si řekla, že si to ale užiju.

No a ten večer jsem za barem poznala Radka, sympatického barmana, který mě úplně očaroval. On hned viděl, jakou dělám práci, ale neměl vůči mně předsudky. Nakonec jsme se dali dohromady a teď máme šťastné manželství a dvě skvělé děti.