KRISTÝNA (40): Firemní večírek plný trapasů mi přivolal lásku

Když se Kristýna chystala na firemní večírek, doufala, že udělá pořádný dojem. Místo toho se vysněný večer změnil v noční můru plnou trapasů, kdy očekávala to nejhorší. Jak to nakonec dopadlo?

Připravovala jsem se na velký firemní večírek. Chtěla jsem být ten večer naprosto perfektní. Mohla jsem navázat důležité kontakty a později jsem se chtěla pořádně pobavit s kolegy a zařádit si na parketu.

Koupila jsem si nové šaty. Vykoupala jsem se, vysušila si hlavu a začala jsem se zkrášlovat. Nastoupilo nanesení make-upu, vytvoření účesu a nakonec jsem se oblékla do svých nových šatů. Byla jsem připravená vyrazit. Nazula jsem si lodičky a šla jsem.

Už po cestě mi připadalo, že něco není v pořádku, protože na mě lidé tak zvláštně zírali. Uklidňovala jsem se tím, že mi to děsně sluší, ale stejně jsem si nebyla tak úplně jistá. V baru jsem se přidala ke kolegyním.

„Tý jo, co jsi dělala? Co to máš na obličeji?“ zeptala se mě jedna z nich. Nechápavě jsem na ni koukala. Vytáhla jsem z kabelky zrcátko – a pak jsem to také uviděla. Okamžitě jsem běžela na toaletu, kde bylo lepší světlo.

Obličej jsem měla samý červený flek. Vypadala jsem jako dalmatin, ale červený, hrůza! Musela to být alergie na ten nový make-up, který mi doporučila prodavačka. Okamžitě jsem ho začala stírat toaletním papírem a při té příležitosti jsem si úspěšně rozmazala i pracně nalíčené oči.

Když jsem vycházela z oné místnosti, vypadala jsem jako „angorák“. Červené, oteklé oči, téměř bez řasenky a stínů a zarudlý obličej, fakt hvězda... Báječně jsem se bavila, ale když jsem si šla asi za půl hodiny pro pití, zlomil se mi podpatek. Natáhla jsem se jak dlouhá, tak široká na podlahu a šaty jsem měla až někde pod bradou.

Jestli jsem před tím byla zarudlá, tak teď jsem červeně jen zářila. Pomalu jsem se sbírala ze země a doploužila se k baru. Tam mi nalili pití a já se teď už bez bot (raději jsem si je vzala do ruky) prodírala davem k našemu stolu. S hlavou vztyčenou jsem si to mířila ke kolegyním a opět na mě všichni okolo tak zvláštně zírali. „A proč by nezírali, když vypadám jako strašidlo,“ myslela jsem si.

Pak mi ale někdo poklepal na rameno. „Slečno Kristýnko,“ otočila jsem se a spatřila vedoucího našeho oddělení. Tázavě jsem se na něj podívala. Naklonil se ke mně a zašeptal mi do ucha: „Asi byste se měla trochu upravit.“

Nechápavě jsem se na něj podívala a jeho pohled sklouzl níže. Ale ne! Vzadu jsem měla šaty zasunuté v silonkách, takže mi koukalo to, co mělo být utajené... Nejraději bych se v tu chvíli propadla do země. Tiše jsem poděkovala, nenápadně si vyndala šaty z punčocháčů a pak jsem rudá až na tom utajeném místě šla ke stolu. Už to snad nemohlo být horší.

Jak jsem se jen mýlila. S navazováním jakýchkoliv kontaktů byl konec a s řáděním na parketu také. Dobré rozpoložení mě úplně opustilo. Kolegyně mě sice uklidňovaly, ale moje nálada byla na bodu mrazu. Chtěla jsem jít domů, ale ze slušnosti jsem ještě chvíli počkala.

Nakonec jsem se zvedla k odchodu. Obula jsem si své rozbité boty a kulhavě vyrazila pro kabát. Během těch několika metrů k šatně do mě ještě stačil vrazit číšník. Neudržela jsem balanc a opět jsem se válela na zemi...

Aby toho ještě nebylo málo, vylilo se na mě z číšníkova podnosu pár zbytků ze skleniček od vína, a aby to nebylo všechno, ucítila jsem, jak se mi najednou nějak lépe dýchá. Tiché rupnutí jsem sice neslyšela, ale okamžitě jsem věděla, co se stalo. Mé nové šaty mě zradily. Po celé délce zad až k zipu praskly.

Nedokázala jsem to zadržet a začala se hystericky smát. A tak mě také našel náš nejvyšší šéf. Jak sedím v roztržených šatech na zemi, směju se jako blázen a smrdím jako hospoda. Dokonalá tečka za perfektním večerem byl ale fakt, že se mě šéf ujal, vyslechl můj příběh, odvezl mě domů a dnes už je to deset let, co mě vozí do práce i z práce.