KRISTÝNA (42): Chtěla jsem milionáře, vyklubal se z něj sebestředný egoista

Když chcete svého prince ulovit ve vyšších kruzích, může se stát, že místo vysněného spasitele na vás bude čekat nafoukaný a sebestředný člověk. To se stalo i Kristýně.

Když jsem se ve dvaadvaceti letech přestěhovala z Hradce do Prahy, našla jsem si nejlevnější podnájem se spolubydlícími a práci v jednom obchodě s oblečením. Jelikož táhnout všechno sama byla fuška a musela jsem se ohánět, rozhodla jsem se poohlédnout po solidním partnerovi.



Má známá Zuzka mi domluvila rande s jedním z ředitelů firmy, ve které pracovala. Začala jsem řešit, co si vezmu na sebe. Ve skříni to nebyla žádná hitparáda, která by říkala „jsem reprezentativní partie i pro milionáře“.

Naštěstí měla jedna ze spolubydlících sestru modelku, která ji čas od času podarovala nějakým luxusnějším kouskem, takže mi na večer půjčila upnuté černé šaty od italského návrháře a ikonickou kabelku za padesát tisíc a já vyrazila do vyhlášené drahé restaurace, kde jsme měli sraz.

Radim si mě rychle změřil pohledem a pokynul mi, ať si přisednu, hned na úvod mi pochválil vypůjčenou luxusní kabelku. „Tak se povedlo,“ problesklo mi hlavou, ale výběr oblečení a doplňků byl asi tak to jediné, co se ten večer vydařilo.

Jen co mi bez zeptání objednal večeři a taktéž k ní spároval i vhodné víno, začal mluvit o sobě a o tom, co všechno má a jak skvěle si žije. Takže ani ne za třicet minut jsem věděla, že každý rok jezdí s otcem regatu a přesuny obstarává jejich soukromý vrtulník, že mají venkovské sídlo v anglickém Brightonu a on nakupuje zásadně v nejdražších obchodech.

Takhle vyprávěl prakticky celý večer, chlubil se a já se jen obávala chvilky, až na mě přijde řada. Protože co mu asi tak naservíruju já? A tak jsem do sebe nervózně a pomalu, ale jistě klopila to drahé červené víno a dál se jen culila a poslouchala tu plejádu samochvály.

Naštěstí čas kvapil a na mě přišla řada až u dezertu, avšak naštěstí bleskurychle přerušená neodkladným telefonátem, po němž se hovor stočil zpět k němu. „Ufff“ oddychla jsem si, když z mých nenásilných gest po další půlhodině pochopil, že už potřebuju jít, protože ráno vstávám do práce.

Radim se se mnou rozloučil před restaurací, se spokojeným výrazem mi oznámil, že se skvěle bavil a že se brzo ozve. Jen co nastoupil do přistaveného vozu a já se vydala na tramvaj, začalo pršet, já samozřejmě bez deštníku. A aby toho nebylo málo, zlomila jsem si podpatek u kozaček. Radim se pak ještě párkrát ozval a pokusil se iniciovat další schůzku, ale já se slovy, jak moc toho mám, pokaždé odmítla.

Druhý den po onom rande jsem si šla dát kozačky do opravny a cestou mě oslovil sympaťák, který si odběhl ven z kanceláře na cigárko. Dali jsme se do řeči a hned přeskočila jiskra. Karel sice není milionář, ale já bych ho nevyměnila ani za let soukromým vrtulníkem, protože vím, že se na něj můžu spolehnout a že jsme tu jeden pro druhého. Spolu nám to klape už deset let.