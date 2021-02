KRISTÝNA (42): Zamilovala jsem se. Problém je, že mám doma manžela a děti

Kristýna má sice fungující rodinu, nedokáže se ale smířit se stereotypem, který ve vztahu s manželem nastal. Navíc jí teď zamotal hlavu nový muž, se kterým to ale také není jednoduché. Co by měla dělat?

S manželem jsme spolu už patnáct let, máme dvě děti, dvanáctiletého kluka a desetiletou holku, a naše manželství je úplně normální. Taková klasika, kterou prožívá po patnácti letech každý druhý pár.

Občas se hádáme, sem tam se ještě milujeme, ale většinou jsme jen partneři, kteří vedle sebe žijí, mají společné problémy, ale téměř žádné společné zájmy. Vášeň už dávno vyprchala. Vlastně se doma nemáme špatně, jen je to nuda a stereotyp.

Myslela jsem si, že to tak bude, dokud děti neodejdou z domova. Plánovala jsem, že až se děti odstěhují, tak za deset let, já začnu zase žít po svém. Budu cestovat a dělat vše, co jsem vždycky chtěla. Do té doby jsem ale chtěla být v klidu.

Dopadlo to ale jinak. Jednoho dne jsem s dětmi jela na prodloužený víkend na chalupu ke kamarádům, muž musel pracovat. Věděla jsem, že tam nebudeme sami. Měli tam být ještě další dvě rodiny a nějací další známí. Nakonec se sešla docela velká skupinka, dětí bylo asi deset a okamžitě vytvořily smečku. Lítaly a hrály si, celý den jsme o nich nevěděli.

Jedním z lidí, kteří se na chalupě objevili, byl i Jarda. Muž, který by mne za normálních okolností vůbec nezaujal. Asi o patnáct let starší, s nadváhou, zarostlý. Ale pak na mne promluvil a něco se změnilo. Někde hluboko ve mně ten hlas rozezněl strunu, která rozechvěla celé mé nitro. Cítila jsem se najednou jako malá holčička, kterou někdo houpal na kolenou a hladil po vlasech. Tak šťastná a v bezpečí. Ta struna se rozvibruje vždycky, když si na Jardu vzpomenu nebo když si voláme.

Jenom ten hluboký sametový hlas by však moje problémy nezpůsobil. Bohužel, Jarda se o mě zajímal. Ne o to, jak vypadám, zajímaly ho moje názory, chtěl vědět všechno o mé práci, podrobně se vyptával na moje děti, jejich schopnosti i sny. Pak se ptal i na moje sny a myšlenky. Takové věci jsem neříkala nahlas už pěkně dlouho, neměla jsem totiž kolem sebe nikoho, koho by to zajímalo.

Jarda hovorem se mnou strávil celý víkend. Zatímco děti si hrály s partou, my chodili po okolí a povídali si, já ho vodila, aby nezakopl. Zapomněla jsem totiž říct, že Jarda je zrakově postižený, téměř nic nevidí. Ale když jsem byla s ním, vůbec jsem na ten hendikep nemyslela. To až teď s odstupem, kdy zvažuju pro a proti svého rozhodnutí, musím jeho stav brát vážně.

Večer byl táborák. Pekli jsme buřty, dali si k tomu pivo a nakonec jsme zpívali. Večer přešel v noc, nejdřív šly spát děti, pak většina dospělých, nakonec jsme u ohně zbyli jen my dva. Povídali jsme, povídali a najednou jako by nám slova došla. Seděli jsme tam jako dvě pecky, myslím, že jsme oba věděli, co chceme, ale ani jeden neměl odvahu začít.

Nakonec jsem to byla já, kdo udělal první krok. Asi to tak bylo i správné, já jsem vdaná a mám děti, a tedy i závazky, Jarda je rozvedený již několik let. Přišla jsem k němu, sedla si mu na klín a políbila ho. Nebyl to polibek plný vášně, spíš lásky a porozumění.

Taky jsme nikam dál nepokročili, jen jsem s ním seděla, občas jsme se políbili a zase si povídali. Přesto to bylo hodně důvěrné, hladil mne po vlasech a šeptal do ucha krásné věci. Seděli jsme spolu do svítání.

Pak přišla neděle a s ní návrat do reality. Byl čas odjet domů. Byla jsem jako ve snách a divím se, že jsem vůbec dojela. V hlavě se mi pořád dokola odehrával uplynulý večer a já se vůbec nemohla soustředit na nic jiného. Prostě jsem se zamilovala, což mi hrozně zkomplikovalo život.

Zatím funguju jako dosud, starám se o děti, chodím do práce, mluvím s mužem, ale žiju jen pro chvíle, kdy si s Jardou zavoláme a budeme si povídat. Pořád ale přemýšlím, jestli náš vztah posunu dál, jestli půjdeme na rande a začneme spolu chodit.