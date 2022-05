Krize po padesátce: Když se z normálního chlapa stane zanedbaný lenoch

Mnoho let, či dokonce desetiletí jste doma měla chlapa s jiskrou a zájmy, jenže zájmy jsou ty tam, z jisker je popel a z chlapa zanedbané stvoření bez zálib a cíle. Jak se to stane a co v takové situaci dělat?

Kouzelné křeslo pana Dana „Někdy lituji, že jsem Dana v tom jeho křesle nevyfotila před dvaceti lety, moc toho v něm tehdy nenaseděl. Ale dělával v něm občas stojku na hlavě; špulil na mě při tom laškovně pusu a námořnické triko mu odhalovalo ploché vyrýsované bříško. Nyní ve stejném křesle sedí podmračený muž s vypouklým pivním měchem a tukovým polštářkem v zátylku. Křeslo je jeho druhým domovem. Jí v něm, pospává a zírá do mobilu. Úplně nejraději z něj kouká na televizi. I tu miluje. Křeslo má pravděpodobně tak mohutnou magickou moc, že z něj mnohdy navečer zapomene vstát a jít do koupelny nebo třeba jednou měsíčně k holiči. Křeslo je velmi majetnické; pustí mého muže jen do práce a do lednice. Nechápu, kdy k té přeměně mého muže došlo. A nechápu, co ji zapříčinilo,“ svěřila se paní Magda. Magdě je padesát tři let, děti má dospělé, je aktivní, plná života, kterého si chce nyní, ideálně s manželem, užívat. Mají k tomu všechny předpoklady. Jenže pan Dan má své křeslo… Proč nás vztah mění? Podívejte se na video:

Muži v přechodu Vzhledem k věku může být příčinou Danovy rezignace na vzhled i společenský a aktivní život andropauza, obdoba ženské menopauzy. Tu má u mužů na svědomí klesající hladina hormonu testosteronu. Podobně jako ženy mohou být i muži v „přechodu" podrážděnější, rozladění, rezignovaní, bývají i unavenější, a to i v sexuálním životě. Mnohdy se přidává i nárůst tuku na úkor svalové hmoty a také ztráta vlasů. Tyto změny jsou pochopitelně frustrující a andropauzou už tak vyčerpaným mužům na náladě a motivaci k aktivnějšímu životu nepřidají.

Možná je jen vaším zrcadlem Podobně jako děti zrcadlí své rodiče, mohou i partneři poskytovat zrcadlový odraz sobě navzájem. Rezignuje-li žena na své ženství, na zdravou dávku koketerie, dráždivosti, na svůj vzhled a třeba i zájmy a zajímá-li ji pouze to, kde mají nejlevnější máslo a jak dopadne další díl seriálu, těžko může od muže očekávat romantiku, akci a dobrodružství. Spíše si svým přístupem ze svého partnera pozvolna uhněte beztvarou hroudu ve stále stejném triku a teplákách, kterou bude zajímat pouze to, jak hrála Slávie a co bude k večeři. Ti dva si pak nemají co vyčítat. Ve většině oblastí života je zkrátka nejlepší začít u sebe.

Vyhoření a rezignace není legrace Mladé holky po něm už nekoukají, on po nich však ano. V oboru, v němž pracuje, je víc a víc mladších odborníků a o muže v jeho věku už bohužel nebývá takový zájem. Děti již nebydlí doma a zůstalo po nich zvláštní vakuum, přece jen byly tím, co partnery mnoho let velmi těsně spojovalo a bylo určujícím hlediskem v mnoha rozhodnutích od výběru dovolené po to, co budek večeři. Mnohdy muže v této fázi života přepadá pocit, že nic opravdového nedokázal, nesplnil si žádný klukovský sen a kvůli rodině si nic neužil. A pak je tu ještě jedna „drobnost", v intimní oblasti už není tak spolehlivý a výkonný a začíná narážet na limity svého těla. Mládí je pryč, avšak důchod daleko. Někdy může v této přechodné fázi života pomoci nový koníček či návrat k zálibě z mládí, pomáhá i hojnost pochvaly a váš zájem. V některých případech může být namístě i pomoc odborníka!