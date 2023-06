Krkonošské pohádky: Noční natáčení, podfuk na komunisty i kuřácké pauzy

Zakázaná scenáristka

Scenáristka Krkonošských pohádek Božena Šimková pracovala v utajení. Neschvalovala totiž v roce 1968 vstup vojsk Varšavské smlouvy do České republiky, a tak měla zakázanou veškerou tvorbu. „V rozhlase smazali všechny mé hry, má knížka šla z tiskárny rovnou do stoupy a televizi jsem se raději vyhýbala, abych někoho nekompromitovala. Bylo to nejtěžší období mého života,“ uvedla před lety pro Deník.cz. V České televizi se však našlo několik žen, které riskovaly svoji kariéru i problémy, aby Krkonošským pohádkám umožnily vzniknout. Jméno scenáristky zatajily, nahradily ho jiným a toto tajemství se jim podařilo udržet až do revoluce.