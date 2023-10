Seriál Krok za krokem: Co se stalo s hvězdami populárního rodinného sitcomu z 90. let?

I když ji role Carol Foster Lambert proslavila, po roce 1998, kdy Krok za krokem skončil, se už téměř v ničem neobjevila. O tři roky později jí totiž lékaři diagnostikovali rakovinu prsu. Suzanne se po nějaké době rozhodla ukončit chemoterapii a léčila se alternativní cestou. Letos herečka oznámila, že se jí nemoc opět vrátila. „Od svých dvaceti let žiju s rakovinou. A pokaždé, když se ten malý hajzl objeví, pokračuji v jeho odpalování. Udělám vše pro to, aby mě tato zákeřná nemoc neovládla,“ nechala se slyšet Suzanne.

Christopher Castile

I herec Christopher Castile žil v reálu život, který jako by byl inspirovaný postavou brýlatého mudrce Marka Fostera, kterou ztvárnil. Christopher Castile byl sice za roli Marka třikrát nominovaný na cenu pro mladé herce, po skončení natáčení ale zmizel z obrazovek. Věnoval se studiu a nyní sám vyučuje politologii a historii, aniž většina jeho žáků tuší, s kým má tu čest. A to přesto, že Christopher napsal autobiografickou knihu o životě dětského herce a o tom, jaký to má dopad na dětskou psychiku. Kromě toho má licenci na létání a miluje golf.