Krvelačný upír, tajemný mstitel, nebo smyslný psanec? Antonio Banderas slaví 63! Podívejte se na jeho sexy fotky!

Uhrančivý pohled čokoládově hnědých očí, smyslný úsměv, statná postava i nefalšované španělské charisma, to jsou vlastnosti, díky kterým si Antonio Banderas získal obdiv statisíců žen po celém světě. Původně se chtěl věnovat fotbalu, naštěstí ale přesedlal na herectví, a my se tak dodnes můžeme kochat jeho šarmem v řadě nezapomenutelných rolí. Rodák z Malagy právě dnes, 10. srpna 2023, slaví své 63. narozeniny!

Ano, je to skutečně tak. Temperamentní jižanský krasavec měl stejně jako řada jeho krajanů slibně našlápnuto coby fotbalista, osud ale nakonec rozhodl jinak. Ještě coby teenager utrpěl Antonio Banderas při fotbalu zranění, které jeho sportovní kariéru ukončilo. A tak se k radosti mnoha žen vrhl na to, co mu šlo také skvěle – na herectví.

Jaké celebrity neunesly svoji slávu? Podívejte se na video:

Působil v divadle v Madridu a pro film ho objevil jeho rodák Pedro Almodóvar, který ho obsadil do svého snímku Labyrint vášní v době, kdy bylo Banderasovi dvaadvacet let. Právě tady mohl o svém hereckém umu přesvědčit filmový průmysl a pak už se role jen hrnuly. Ostatně sám Almodóvar na něj nedal dopustit, a Banderas si tak zahrál i v dalších jeho filmech, jako je Matador, Zákon touhy, Spoutej mě!, Kůže, kterou nosím, nebo Bolest a sláva.

Coby sexy hudebník na útěku nám učaroval po boku Salmy Hayek ve filmu Desperado, podmanivě působil v roli upíra ve snímku Interview s upírem, svým pěveckým talentem nás oslnil v Evitě, Pod rouškou tajemna si nás omotal kolem prstu v Zorrovi a s tímto výčtem by se dalo pokračovat ještě dlouho. Antonio Banderas zkrátka patří mezi herecké stálice a svůj šarm si udržuje i v pozdním věku.

I když by právě díky tomu mohl mít na každém prstě deset žen, Banderas byl vždy spíše vyznavačem monogamních, dlouhých vztahů. Jeho první manželství s Anou Leza trvalo devět let, a s herečkou Melanii Griffith strávil v manželství dokonce téměř dvacet let. V současnosti je v devítiletém vztahu s finanční investorkou Nicole Kimpel, takže šance získat srdce jižanského fešáka jsou opět na bodě mrazu. Jeho fotkami se ale můžete pokochat v galerii v úvodu článku!