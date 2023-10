Krystaly jsou léčivé a prospěšné: Jaké si vybrat do konkrétních místností vašeho domova?

Léčebnou sílu krystalů znali už staří Sumerové, kteří je používali ve svých magických formulích. I dnes se jejich léčebná moc využívá v krystaloterapii a dalších oborech. Pociťte sílu krystalů sami na vlastní kůži a duši. Rozmístěte je po celém vašem domě a čekejte, co se bude dít. Chalcedon do ložnice, smaragd do obýváku a hematit do vstupní chodby.