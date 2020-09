Která planeta vládne vašemu znamení? Zjistěte to, ať víte, co je pro vás důležité

Slunce ovládá znamení Lva a je spojeno s 5. domem. V astrologii představuje Slunce ego, motivaci, zájmy, nelibosti a vitalitu a také to, jak se veřejně vyjadřujete a identifikujete. Vaše sluneční znamení proto určuje osobnostní rysy, které prezentujete světu. Slunce dává svým nositelům sílu, vitalitu, odvahu a důstojnost. Ovládá také mozek, srdce, nervy a zrak. Pozor tedy na tyto orgány.

Měsíc: Rak

Měsíc vládne znamení Raka a je spojován se 4. domem. V astrologii Měsíc symbolizuje emoce a pod jeho vlivem dochází k řadě emocionálních akcí. Ne nadarmo jsou Raci citliví. Měsíc představuje vaši intuici, instinkty, vaši vědomou mysl a to, co vás přivádí do pohodového duševního stavu. Předpokládá se, že Měsíc pomáhá projevit city, a napomáhat jejich vzestupu na povrch. Měsíc taky ovlivňuje způsob, jakým se vyjadřujete. Vzhledem k tomu, že Měsíc ovládá emoce, můžou se dostat na povrch taky hněv, žárlivost a strach, stejně jako smyslnější stránky vaší povahy.