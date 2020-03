Která znamení by spolu neměla chodit ani žít? Těmto to nebude fungovat!

Vztahy nejsou nikdy jednoduché a není vždycky snadné s tím druhým vyjít. Podle hvězd se ale určití lidé k sobě nehodí už ze své podstaty. Která sluneční znamení to spolu nebudou mít lehké? A pokud by to chtěla spolu zkusit, musí na sobě zatraceně hodně pracovat? Rozmyslete si dobře, jestli vám za to stojí vztah se znamením, které se k vám podle hvězd nehodí.

Beran a Panna Beran a Panna, dva naprosté protiklady. I proto se zřejmě dali dohromady, protože se říká, že protiklady se přitahují. Panna obdivuje Beranovo sebevědomí a jistotu, Beran zase obdivuje brilantní schopnosti Panny a její smysl pro detaily. To vše může být pro toho druhého přitažlivé. Ovšem ne na dlouho. Berani rádi riskují a jdou do akce za každou cenu, což Panny frustruje a znepokojuje. Beran pak může být na Pannu tvrdý a může to skončit velkou hádkou. Spojení ohnivého znamení (Beran) a zemského (Panna) je velmi těžké, tato dvě znamení budou mít potíž pochopit svoje chování a postoje.

Býk a Štír Smyslnost Býka a sexualita Štíra by spolu celkem dobře mohly fungovat. Oba jsou vášniví, opatrní a taky velmi žárliví, což je ale problém, který jim asi bude komplikovat soužití. Býk nechápe Štírovo žárlivé chování a Štír se bude pro změnu cítit uražený, když bude žárlit Býk. Tato dvě znamení se jednou pravděpodobně dostanou do patové situace, kterou ani jedna strana nebude chtít vzdát. Pokud by se vždy udobřovali v posteli, vztah by mohl fungovat celkem dlouho, ale jinak jejich vztah bude velmi nebezpečný a komplikovaný.

Blíženci a Vodnář V některých ohledech by mohli být tihle dva dokonale sladění – oba mají svobodného ducha, milují konverzaci a jsou intelektuálové. Oba milují lidi, společnost, ale Blíženci mají lepší sociální cítění. Jsou taky přizpůsobivější než Vodnáři a lépe vyjadřují svoje pocity. Vodnář raději svoje city zapře, než by je pustil ven, takže v tomto směru to s Blížencem nebude klapat. Jaká by to byla zábava, když ten druhý nechce o něčem mluvit? Blíženci jsou navíc nekonzistentní a Vodnáři zase nepředvídatelní – a tyhle dvě vlastnosti nejdou moc dobře dohromady.

Rak a Ryby Raci a Ryby jsou dvě vodní znamení, která jsou kreativní, starostlivá a citlivá, takže by jim to spolu mohlo klapat. Mohlo. Ovšem Raci se do všeho vrhají se všemi emocemi naplno, což Ryby většinou nechápou a dráždí je to. Raci zase mají pocit, že Ryby nemyslí moc na minulost a nikdy se nepoučí ze svých chyb. Tihle dva jsou skvělí partneři v kreativních činnostech, dobře fungují v uměleckých projektech, ale každodenní vztah pro mě bude náročný.

Lev a Střelec Obě tato znamení vědí, jak se dobře pobavit a jak udělat dobrý první dojem. Střelec většinou zaboduje díky svému fantastickému smyslu pro humor, Lev vše bere jako hvězdnou výzvu, takže se vždy snaží podat maximální výkon. Problém je v tom, že Lev potřebuje vedle sebe někoho, kdo jej nechá svítit a zářit, jenže Střelec nechce být pouhým doplňkem. Když Lev ztratí náladu, Střelec mu nebude předávat svou energii, aby se Lev cítil lépe. Oba jsou nebojácní a milují zábavu, takže z nich mohou být skvělí přátelé – a dokonce i přátelé s benefity. Dlouhodobý romantický vztah by byl ale komplikovaný.

Panna a Vodnář Pannám hodně záleží na tom, co si o nich druzí myslí, Vodnářům je to naopak úplně jedno. Panny jsou známé tím, že jsou to stabilní a rozvážní lidé, kteří se drží osvědčených cestiček a neradi zkoušejí novinky. Vodnáři jsou naopak zvídavější a zajímají je nové a nevyzkoušené věci, chtějí experimentovat. Vodnáři proto dost často Panny frustrují, Panny to vnímají jako bezohlednost. Na druhou stranu je Panny obdivují, protože jim závidí onu svobodu, kterou Vodnáři mají. Ve vztazích to ale bude skřípat.

Váhy a Ryby Váhy i Ryby jsou skutečně milí, starostliví a jemní lidé. Váhy obdivují Ryby a rády s nimi tráví čas. Obě znamení mohou být velmi romantická, ale mají sklon si lásku idealizovat. Dost často mívají oba hlavu v oblacích, což nebude vždy fungovat. Je pro ně obtížné mít realistická očekávání a cíle. V romantickém filmu nebo knize z nich bude skvělý pár, ale v reálném životě sice zažijí úžasnou letní avantýru, ale dlouhodobý vztah pravděpodobně nebude harmonický.

Štír a Lev Tohle spojení je velmi silné a mocné. Obě znamení jsou dynamická, divoká a hrdá. Lidé se na ně dívají jako na své vůdce a vzory. Štír si cení především poctivosti a vášně, Lev v tomto směru tak moc striktní není. Štír může na Lva žárlit a nemusí chápat, že Lev rád flirtuje prostě proto, že ho to baví. Tihle dva to spolu nemají lehké, mají totiž tendenci být ve vztahu dominantní, což může věci komplikovat. Nikdy moc nefunguje, když se jeden snaží přemoci druhého a být nad ním za každou cenu.

Střelec a Váhy Střelec je úžasný parťák na večírek, protože je otevřený a přátelský, což Váhy přitahuje. Střelec má tendenci vyhýbat se konfliktům, podobně jako Váhy. Obě znamení se snaží vypořádat s nepříjemnými situacemi jinak než hádkou a vždy se snaží brát věci s nadhledem. Střelec je ale zuřivě nezávislý, což se nemusí líbit Váhám, které nesnášejí samotu. Střelec bývá taky přímočarý a nemá takové diplomatické schopnosti jako Váhy. Ty jsou zase nerozhodné, takže jejich vztah bude spíše komplikovaný.

Kozoroh a Rak Kozoroh a Rak sdílejí spoustu společných věcí – oba si cení svých přátel a rodiny, oba potřebují pohodlné místo, kde se cítí dobře, oba jsou spolehliví. Kozoroh je méně emocionální než Rak, ale vždy má připravené rameno, pokud by se druhý potřeboval vybrečet. Raci budou v pohodě, pokud od nich nebude Kozoroh vyžadovat, aby byli ve svých emocích vždy otevření a čitelní. Kozoroh zase bývá více rezervovaný než Rak. Pokud si tohle oba uvědomí, je možný i vzájemný vztah, ale nebude to jednoduché.

Vodnář a Střelec Tato dvě znamení milují cestování, poznávání nových lidí a dobrodružství. Nepotřebují společníka na cestování, aby se dobře pobavili. Oba taky oceňují vlastní nezávislé povahy. Problémem by ale mohlo být, že ne vždy

Střelec akceptuje nesobeckou potřebu Vodnáře pomáhat druhým lidem. To by mohlo být důvodem natolik závažných konfliktů, že na to dojede jejich vztah.