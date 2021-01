Která znamení najdou v letošním roce lásku? Těchto sedm čeká štěstí!

Láska hory přenáší, dokáže zcela změnit náš život. Všichni po ní toužíme. Rok 2021 je úspěšným rokem hledání lásky především pro těchto sedm znamení zvěrokruhu.

Beran (21. března – 19. dubna) Pro Berany bude tento rok pozitivní. Jste-li svobodní nebo rozvedení, konečně máte šanci najít osobu, která vám dá spousty něhy a lásky. Každá společně strávená vteřina pro vás bude jako z pohádky. Ti, kteří již vtah mají, tento vztah v roce 2021 ještě posílí. Hvězdy totiž podporují oddanost. Snažte se vyhnout negativitě, drsným a nepříjemným rozhovorům. V tomto roce k sobě budete muset být s partnerem více upřímní a naučit se sdílet i jiné názory. Po srpnu se situace obrátí ve váš prospěch a vztah získá na kvalitě. Nezkazte si to!

Býk (20. dubna – 20. května) Býci se v roce 2021 budou bavit a milovat, tento rok je pro ně mnohem příznivější pro zkoumání a hledání opačného pohlaví, a je tedy i větší šance najít lásku. Jestli jste až dosud hledali nového partnera, existuje silná možnost, že ho najdete. Můžete si najít nové přátele, z nichž se mohou stát milenci a později stálí partneři. Od února do září bude nejideálnější doba. V březnu a dubnu vám „hrozí" menší sexuální avantýra, ovšem pozor, i ta může přerůst v něco většího.

Blíženci (21. května – 20. června) Hvězdy budu letos Blížencům v lásce přát. Nezadaní najdou snadno nového partnera, který jejich život naplní štěstím. Budete spokojení a překvapení, protože nový muž (nebo žena) budu jako vaše spřízněná duše. Ti, kteří již vážný vztah mají, ho ještě posílí a možná budou dokonce uvažovat o svatbě nebo společném bydlení.

Panna (23. srpna – 22. září) Panny, letošní rok bude v osobním životě mimořádně úspěšný. Existuje velká šance potkat někoho nového, a pokud již někoho máte, vše, co spolu podniknete, vás jen přesvědčí o tom, že ten druhý je pro vás skutečně ten pravý. Svatba, nový přírůstek do rodiny, to všechno můžete očekávat. V tomto roce pocítíte touhu být s někým, kdo vás miluje stejně tak jako vy jeho. Můžete potkat někoho, k němuž si vybudujete silné city, a budete řešit, zda má smysl v tom pokračovat.

Štír (23. října – 21. listopadu) Váš milostný život prošel v minulém roce mnoha změnami a tento trend bude pokračovat i v tom letošním. Obecně se vám ale bude v milostném životě dařit, zejména díky vlivu Venuše a Jupiteru. Jestli nikoho nemáte po svém boku, pravděpodobně ho letos najdete. Ti, kteří již ve vztahu žijí, si budou užívat lásku naplno a bez konfliktů. Štíři, kteří potkají někoho, kdo jim bude připadat jako spřízněná duše, by s ním měli strávit co nejvíce času, aby si skutečně plně uvědomili vzájemnou kompatibilitu. Od 25. 2. do 20. 3. a od poloviny května do konce července, očekávejte mnohá překvapení na poli lásky. Budete tak překvapeni, že můžete dokonce na chvíli zapomenout, že existuje vnější svět.

Kozoroh (22. prosince – 19. ledna) Podle horoskopu se tento rok ukáže pro Kozorohy jako příznivý, zejména pro ty svobodné, kteří hledají vhodné partnery pro život. Můžete dokonce najít romantické spojení, které se nevědomky vyvine v něco zvláštního ve vašem životě. Může to být někdo, koho jste znali jako kamaráda ze školy, nebo někdo, s kým pracujete. Očekávejte nové úžasné zážitky. V roce 2020 jste byli pravděpodobně velmi zaneprázdněni, proto pokud již žijete ve vážném vztahu, nyní je čas na relaxaci a trávení více času s osobou, kterou milujete. Od 26. 5 do konce června pozor na emocionálně těžší časy, ale nebojte se, posílí vás to.