Které dvojice zvěrokruhu mají nejbolestivější rozchod? Jsou to tyhle!

Berani jsou jako děti. Rádi na sebe upoutávají pozornost, rychle se rozhněvají a vztekají se, jindy se brzo začnou nudit. Jsou vysoce soutěživí a všechno berou jako sport, v němž chtějí zvítězit. Pokud cítí, že ve vztahu existuje určité napětí, byli by první, kdo by zahájil rozhovor o rozchodu.

Lvi jsou velmi loajální a starostliví a své partnery chtějí rozmazlovat, ale pokud cítí, že jiskra zmizela, obvykle začnou přemýšlet o rozchodu, protože se nechtějí dočkat toho nejhoršího konce. Bez potíží se rozejdou, pokud rozchod sami iniciují, ale když se chce někdo rozejít s nimi, to jim dost vadí. Pak je rozchod velmi bolestivý, protože Lev reaguje šokem a popřením. Vždy hledají pozornost a chtějí být středem vesmíru, takže pokud najednou nejsou, je to pro ně skutečně velká rána.

Rak a všechna ostatní znamení

Rak je nejcitlivější a taky nejmilejší znamení zvěrokruhu. Pokud je ve vztahu, je velmi ochranitelský a rozdal by se. Rakovi dlouho trvá, než si vybuduje k druhým důvěru a než vstoupí do vážného vztahu. Jakmile to ale udělá, nebude chtít, aby to skončilo. Vytrvale bude bojovat, jen aby vztah fungoval a šlapal jako hodinky. Pokud vztah nefunguje navzdory jeho snahám, začne to Raka devastovat psychicky a zažívá hluboký zármutek.

Raci pak přemýšlejí, co udělali špatně, co měli udělat jinak nebo jak by se jejich partner měl chovat. To je emocionálně vyčerpává. Rozchody s nimi tedy zahrnují vždy intenzivní emoce, bolest a hněv. Můžou křičet, plakat, vztekat se nebo se zcela uzavřít. Léčba zabere dost času, a pokud si myslí, že s nimi ten druhý jednal nespravedlivě, můžou se u nich objevit problémy s intimitou a důvěrou. Raci potřebují hodně času na to, aby se z bolestivého rozchodu vyléčili a šli dál.