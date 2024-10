Dny se krátí, nastává čas svíček: Vybírejte jen ty, které neškodí vašemu zdraví. Jak je poznat?

Pokud si však svíčky zapalujete často, buďte obezřetní. Některé svíčky totiž mohou škodit zdraví. Vybírejte je proto nejen podle vzhledu, ale zejména podle složení.

Čtěte příbalový leták

Je to stejné jako s potravinami, u kterých si už běžně čteme na přiložené etiketě jejich složení, stejně tak by tomu mělo být i u svíček. Ještě než je koupíte, měli byste vědět, z čeho jsou vyrobené.

Nabídka svíček je bezbřehá s nepřeberným množstvím barev i velikostí a kreativních vzhledů, z čehož by se dalo usuzovat, že můžete sáhnout po jakékoli a uděláte dobře. Není tomu ale tak. Vybrat totiž svíčku, která bude současně kvalitní a nebude škodit našemu zdraví, není jednoduché. Při koupi svíček vždy zkontrolujte, zda neobsahují syntetizovaná barviva a vůně.

Jaké svíčky nekupovat

Nejznámější a nejlevnější jsou svíčky parafínové. A tady byste měli zbystřit, protože parafín je vedlejším produktem při výrobě nafty a motorového oleje. Parafínové svíčky proto obsahují stopy ropných produktů, a pokud je zapálíte, dochází k uvolňování toxických látek. Navíc takové svíčky často obsahují i syntetická barviva a vůně, které při hoření uvolňují karcinogenní látky. Často jde o formaldehyd, toluen nebo oxid uhličitý.

O kvalitě svíčky však nerozhoduje jen to, z jakého vosku je vyrobena, nebo jestli obsahuje syntetická barviva a vůně, ale také její knot. Právě levnější svíčky mají knot, který je napuštěn zpomalovačem hoření a obsahuje toxické olovo.

Dlouhodobé vdechování výparů obsahujících benzen může vést až ke vzniku rakoviny plic. Formaldehyd se zase uvolňuje z vonných svíček, zejména těch s citrusovou vůní. Vdechování formaldehydu může u citlivějších osob vyvolat astma, podráždění kůže nebo krvácení z nosu.

Jaké svíčky kupovat

Svíčky ze včelího vosku

Nemusíte se obávat, o svoji pohodu u hořící svíčky v podzimním nebo zimním pošmourném večeru nepřijdete. Nejsou všechny zdravotně nevhodné, jen jsou ty, které našemu zdraví neškodí, o něco dražší než ty obyčejné. Při koupi svíček tedy jde o to, aby byly zdravotně nezávadné. Ideální je proto volit svíčky s označením bio, které neobsahují zdraví škodlivé látky.

Jednoznačně ideální volbou jsou v této souvislosti i svíčky z včelího vosku, které mají hned několik výhod. Jsou pro naše zdraví nezávadné, jsou cenově dostupné, příjemně voní, hoří mnohem pomaleji než svíčky parafínové a během hoření nevylučují žádné toxiny. V obchodech je i jejich nabídka hodně široká, koupit můžete svíčky odlité z forem či srolované z voskových plátů.

Svíčky z včelího vosku jsou ideální i pro alergiky a astmatiky, jelikož čistí vzduch.

Svíčky ze sójového vosku

Další variantou nezávadnosti jsou svíčky ze sójového vosku, které jsou však finančně nákladné. Jejich výhodou je však to, že vydrží až o polovinu času déle hořet než svíčky klasické a během hoření ani u nich nevznikají žádné vedlejší škodlivé látky.

Sójový vosk se vyrábí ze sójového oleje. Při nákupu svíčky byste měli vždy zkoumat, z jaké sóji byla svíčka vyrobena, zda se nejednalo o geneticky modifikované rostliny, které obsahují pesticidy a herbicidy.

Dostatečné větrání

Je pochopitelné, že si každý chce tu svoji pohodu u plápolavého světla užít do sytosti a někdy i jenom sám, jindy zase v milé společnosti romantického večera. Jenomže i tady je třeba obezřetnost a pokora ke svému zdraví. Nejrizikovější je, pokud svíčky pálíme v uzavřených malých prostorách bez přísunu čerstvého vzduchu, příkladem může být koupelna nebo malá uzavřená místnost. Například horká koupel ve vaně, na jejíchž okrajích jsou nastavené hořící svíčky, není moc dobrý nápad. Jestliže vám tedy doma hoří svíčky často, vždy dbejte na pravidelné větrání.

I krátkodobé vystavení výparům z parafínových a vonných svíček může vést k bolesti hlavy, podráždění očí nebo únavě. A v tu chvíli už je romantika fuč.

Vůně perníku není pravá

A na co si dát pozor? Především na to, jaký vosk svíčka obsahuje, jaký má knot a zda obsahuje barviva a vonné látky. Aby byla svíčka zdraví nezávadná, měla by mít kvalitní vosk, knot, neměla by obsahovat barviva. Jedná-li se o vonnou svíčku, jsou vhodné jen čistě přírodní, esenciální oleje, nikoli vonné oleje, které jsou syntetické a dráždí sliznice. Esenciální oleje jsou čisté výtažky z bylin a rostlin.

Vůně, jako je perník, nemůže být nikdy přírodní, stejně jako oblíbená vanilka.

Svíčky na hrob

Druhů svíček je spousta, liší se nejen velikostí, ale také tvarem a délkou hoření. Levnější plastové příliš vhodné nejsou, lepší je varianta ve skle. Plast se totiž taví z parafínu, z toho důvodu se svíčka roztéká a navíc se při hoření do vzduchu dostávají nebezpečné látky. Prodejci často nabízejí takzvané umělecké svíčky, ručně malované v různých velikostech a barvách. I u nich však záleží na typu parafínu, některý bude hořet déle, jiný kratší dobu, jako třeba bílý parafín.

"Článek vyšel v časopise Blesk Hobby 10/2023"

Text: Táňa Pikartová