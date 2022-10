Které věci nosí smůlu? Vykliďte domácnost od negativní energie

Takové věci v sobě tak právě nesou onu ničivou energii, která zapříčiňuje problémy ve vztazích, jako například časté hádky a konflikty, zradu, nebo dokonce nenávist a nepřátelství. Navíc si při pohledu na poničené a rozpadlé objekty můžete vzpomínat na negativní zážitky z minulosti, které vám jen budou kazit náladu. Připomínají totiž chyby, omyly a problémy, ať už nás samotných, nebo našeho okolí. Tak jako tak je dobré se všech nefunkčních a poničených předmětů co nejdříve zbavit, abyste svůj dům nebo byt zbavila od všeho špatného.

Je vám líto vyhodit rozbitou porcelánovou soupravu, protože je po prababičce? Ponecháváte si doma starý hrneček s rozbitým ouškem, protože byl váš oblíbený? Pokud se v těchto větách poznáváte, rozhodně zpozorněte. Rozbité věci mohou totiž představovat podle tradičního učení riziko také pro vaše vztahy. Feng-šuej totiž říká, že takové předměty symbolizují destrukci, která se může přenášet i do atmosféry vaší domácnosti.

Umělé květiny jsou jako upíři

Zdrojem zlé atmosféry v domácnosti a nositelem smůly jsou také umělé neboli neživé květiny. Vyzařují totiž v bytě či domě neživou neboli mrtvou energii, která nepřináší nic dobrého. Vyčerpá z vás veškerou dobrou náladu, sílu i pozitivní energii. Vliv mnoha umělých květin v bytě vás může přivést dokonce až do stavu apatie a nečinnosti. Z toho důvodu by umělé květiny nikdy neměly být v pokoji starého nebo nemocného člověka, protože by ho ještě více vyčerpávaly. Pokud se domníváte, že se bez květin doma zkrátka neobejdete, vyměňte nevzhledné a někdy také kýčovitě vyhlížející dekorace raději za živé rostliny. Namísto kýčovitého lapače prachu v podobě umělých květin, které nosí smůlu, pak budete mít v živých květinách doma zdroj harmonie, dobré a pozitivní nálady, štěstí a radosti.