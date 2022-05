Který muž si vás nikdy nevezme? Podle jeho znamení zvěrokruhu to zjistíte

Co hvězdy předpovídají pro celý rok 2022? Podívejte se ve videu na předpověď astroložky Martiny Boháčové:

Beran se nikdy neožení se stydlivkou. Nechce mít vedle sebe někoho, kdo se bojí brát život jako dobrodružnou výzvu. Muž Beran potřebuje sebevědomou ženu, nikoli nejistou a zakomplexovanou bytost, která spoléhá jen na partnera. Pokud se stydíte vyjádřit svůj názor (a to i v posteli), zapomeňte na něj. Nikdy si vás nevezme.

Na co bychom se v květnu měli zaměřit z pohledu čínské kosmologie?…

Blíženci

Pokud jste žena, která moc nemluví nebo neví, co by řekla zajímavého, muž Blíženec se pro vás zcela určitě nikdy nerozhodne. A jestli vám navíc chybí smysl pro humor, nečekejte, že si vás vezme. Blíženec chce někoho, kdo ho dokáže zaujmout a také inspirovat. Ve skutečnost ho ze všeho nejvíc děsí nuda a nudná žena. Blíženec navíc dá hodně na první dojem. Nestaráte-li se moc o to, jak vypadáte, nebo jste společensky „nešikovná“, s největší pravděpodobností nebudete soutěžit o titul manželky.