Kterých šest znamení zvěrokruhu nejvíc nenávidí změny? Patříte mezi ně?

Některým lidem změny nedělají dobře. Ať už je to změna zaměstnání, bydliště, nebo přátel, někdo prostě patří ke „starým konzervám“. Podle astrologie existuje šest znamení, která jsou známá svou nepružností ke změnám. Mějte ale na paměti, že změny jsou někdy dobrá věc. A když k nim občas nepřistoupíme, stagnujeme a přestáváme růst.

Býk (21. 4. – 21. 5.) Zemské znamení Býka nesnáší změny více než kterékoli jiné znamení zvěrokruhu. Býci sice vědí, že nemohou mít vše pod kontrolou, ale to neznamená, že souhlasí s tím, když po nich někdo požaduje nějakou změnu. Neradi vyjíždějí ze stereotypu a naplánovaného směru „jízdy", ať už jde o práci, či vztahy. Jsou tvrdohlaví, a pokud už musejí ke změnám dojít, dávají přednost tomu, aby přicházely po malých dávkách. Milují, když mají vše pod kontrolou, a pokud dojde k neočekávané změně, cítí se ztracení a frustrovaní.

Lev (23. 7. – 22. 8.) Jedním z důvodů, proč jsou Lvi vůdci, je fakt, že nejenže často velí, ale také rádi ovládají. Jakmile si vytvoří názor, mají tendenci držet se ho zuby nehty. Ke změně jejich názoru je potřeba mnoho důkazů a argumentů, ale ani pak nemáte jistotu, že je přesvědčíte ke změně. Lvi mají rádi plány a chtějí, aby lidé chodili včas a aby věci měly svůj řád. Máte-li například šéfa ve znamení Lva, neměňte často schůzky na poslední chvíli, pokud ho nechcete naštvat. Lvi bývají nepružní a dost by jim prospělo, kdyby byli přizpůsobivější. Pokud jsou ale ke změně donuceni, snaží se ji přijmout s grácií.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.) Vodnář je vzdušné znamení, které nemá problém iniciovat změny. To ale neznamená, že se Vodnářům líbí, když je někdo nutí, aby sami změnu provedli. Pozitivně vnímají změny týkající se nejnovějších technologií a modernizace. Mají rádi pokrok, ale nelíbí se jim změny, které pocházejí z chaosu nebo mají negativní následky. Budou první osobou ve frontě, která bude čekat na nový iPhone, ale i nadále budou bydlet ve svém starém bytě, i když si mohou dovolit něco mnohem luxusnějšího. Vodnáři si libují ve věcech, které se jim líbí a mají k nim osobní vztah, takže nemají zájem zbytečně cokoli měnit.

Panna (23. 8. – 22. 9.) Panny vědí, že změny jsou nevyhnutelné, a oceňují, že se z nich mohou něco nového naučit. Panny jsou zemské znamení, což se projevuje v praxi tím, že Panna ve chvíli změn analyzuje, co změnu způsobilo, případné následky vyplývající ze změny i prevenci do budoucna. Změna otřese Pannou způsobem, který ne vždy ocení. Panny dělají věci přesně a přišly na vše metodou pokusů a omylů. Pokud ale všechno funguje, proč to měnit?

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.) Kozorohové jsou zemské znamení a mají rádi, když jsou věci kolem nich v pořádku a organizované. Změny ale takové nejsou – jsou většinou chaotické, náhodné a komplikované, což Kozorohovi způsobuje mnoho utrpení. Pokud se stane něco katastrofálního a je jim změna vnucena, mají pocit, že to nezvládnou. Kozorohové potřebují jistotu, že jsou na vše připraveni a že mají dostatek dovedností. Jakmile začne docházet ke změně, rádi by zachránili původní situaci, ale ne vždy jim to vyjde.