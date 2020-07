Kuchyňská magie prababiček: Pojistěte si hojnost a předpovězte budoucnost

Až si budete dělat čaj, použijte ten sypaný. Pokud budou čajové lístky ve sklenici plavat a nezůstanou na dně, bude to znamenat, že k vám právě začínají připlouvat finance. Budou-li se čajové lístky držet blíž ke straně hrnku, kde pijete, objeví se brzy. Pokud budou na straně vzdálenější, bude třeba si na ně ještě chvíli počkat. Stejný systém pak platí pro bublinky v ranní kávě. Pokud se udělají, peníze už se na vás těší, a když se budou blížit vašim rtům, čekají vás už brzo…!

Stůl je základ!

Dřív byl pořádný stůl základ. Dělal se ze dřeva a vydržel po generace. Čím byl větší, pevnější a bytelnější, tím lépe. Bylo to důležité, u stolu se scházela celá rodina. Tady se jedlo, četlo, dralo peří, povídalo a vyprávělo, rozhodovalo o důležitých rodinných záležitostech. Dá se tak říct, že jídelní stůl je možná ta nejdůležitější součást domu, jakýsi kouzelný oltář, je totiž součástí mnoha domácích a rodinných rituálů. Některé z nich se ovšem tradují po generace. Proč? Protože jednoduše fungují. Které to jsou a na co si u stolu dát obzvlášť pozor?

Rozhodně se vyhněte stolům se skleněnou deskou. Jednak z praktického hlediska – sklo je studené a zůstávají na něm otisky. Pocitově pak také vše, co na skleněný stůl položíte, bude jakoby propadávat, vznášet se ve vzduchu, bez pevné opory. S takovým stolem se pak kamsi „propadnou“ všechna společná rozhodnutí, hostiny, povídání…