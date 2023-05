Kult voodoo: Magie, která škodí i pomáhá

Její kořeny sahají až k počátkům lidstva a nikdy se jí nepodařilo vymýtit, přestože o to snahy byly. Vznikla z různých afrických tradic a s otroky se rozšířila do dalších částí světa včetně Karibiku, kde má kult voodoo nejsilnější tradici.

Zásadní je u voodoo rytmické bubnování. Díky němu se dostanete do transu a přivoláte duchy loa, přičemž každý z nich má svůj vlastní rytmus. Důležité jsou nejen bubínky, ale i tleskání, zpívání a recitování. Změněný stav vědomí pak podpoří ještě rituální tanec.

Magické předměty

Nejznámější jsou obřadní loutky. Tu si můžete vytvořit sama a je jen na vás, jakou bude mít podobu. Lze ji ušít z látky, uplácat z hlíny nebo upéct z těsta. Podmínkou je, aby na jejím těle byl předmět, který patří dané osobě – kus oděvu, osobní věc.

O něco méně známé jsou ochranné amulety, takzvané gris-gris. Jde o libovolné věci dané osoby a dávají se do pytlíčku. Ten by měl obsahovat 3 až 12 různých předmětů. Jednou ze složek je rostlina, další ze zvířete a také kámen. Pytlíček se pak musí vykouřit kadidlem a mělo by se při tom promlouvat k božstvu, které žádáme o pomoc.

Aby byl rituál skutečně účinný, měla by být bohužel prolita krev zvířecí oběti. Nejčastěji se k tomu využívá drůbež, nejlépe statný kohout. Mezi další zvířata, která se k obřadům využívají, jsou ovce, krávy nebo kozy.