Kuře z jednoho hrnce. Zkuste recept na šťavnatý pokrm plný barev a chutí

Kuřecí recepty z jednoho hrnce jsou takovou vděčnou alternativou pro všední obědy anebo večeře. Tohle bude další z nich, tentokrát tak trošku ve středomořském stylu. Celý recept blogerky Koko najdete i na videu na konci článku.

Ingredience na 4 porce

4 kuřecí špalíčky (horní stehna s kostí a kůží)

Směs koření na pečené kuře

Kousek másla

3 lžíce olivového oleje + na vymazání zapékací misky

3 barevné papriky (červená, žlutá, zelená nebo bílá)

1 cibule

4 stroužky česneku

3 rajčata

Čerstvé bylinky (tymián, rozmarýn nebo šalvěj)

150 ml bílého suchého vína

20 oliv (zelených nebo černých – podle chuti)

8 lžic smetany ke šlehání

sůl

Postup

Kuře nakořeňte a orestujte na másle s olivovým olejem z obou stran. Orestované kuře dejte stranou. Nakrájejte cibuli, oloupejte česnek, zeleninu nakrájejte na kusy cca 2x2 cm. Na stejné pánvi orestujte cibuli, přidejte i česnek a bylinky a na pár minut i papriky. Naspod pekáčku rozmístěte rajčata, na ně potom zeleninu z pánve. Do ní nalejte víno a smíchejte se vším, co se stihlo na pánvi připéct, nepřijdete tak o žádnou z výborných chutí. Nechte chvíli probublat, aby se odpařil alkohol. Do pekáčku přidejte ještě olivy a promíchněte. Nahoru posaďte kuřata kůží nahoru a zalijte vínem z pánve smíchaným se šťávou a kořením, které pustilo kuře hned na začátku.

Vše nejdřív pečeme přiklopené na 180 °C 50–80 minut podle velikosti špalíčků. Pak odkryjeme, přidáme šlehačku a ještě na 20 minut vrátíme do trouby. Když vidíte, že maso už odpadá od kosti, přilijte do omáčky ještě trochu smetany ke šlehání a vraťte do trouby ještě na nějakých 20 minut. Během toho se špalíčky bezvadně dopečou i na barvu a bude hotovo. Všechno nechte ještě chvilku odpočívat, během toho můžete nachystat přílohu. Skvěle se hodí bramborové gnocchi nebo případně těstoviny, které dokáží nasát tu spoustu přírodní omáčky ze zeleniny. Pokud máte rádi šťavnaté a voňavé pokrmy plné barev a chutí, tohle prostě musíte vyzkoušet, tak dobrou chuť! Podívejte se na postup