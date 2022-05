Kuřecí prsa na grilu: Jak připravit chutné a šťavnaté steaky z kuřete?

Kuřecí prsíčka uprostřed vodorovně prokrojíme. Ze zbylých přísad smícháme v míse marinádu. Naklepaná prsíčka vložíme do mísy s marinádou a ze všech stran řádně potřeme. Mísu přikryjeme fólií a maso necháme 2 hodiny marinovat. Gril rozpálíme a na středním žáru grilujeme prsíčka po dobu 8–10 minut. Podáváme teplé se salátem z čerstvé zeleniny nebo s bramborem, bramborovou kaší či hranolky.

Grilovaná kuřecí prsa v hořčičné marinádě

Grilovaná kuřecí prsa podáváme se zeleninovou oblohou a jakoukoliv omáčkou, která se hodí ke grilovanému masu.

Ingredience:

500 g kuřecích prsou

4 lžíce oleje

2 lžičky grilovacího koření

3 lžíce plnotučné hořčice

1 lžička kari koření

2 lžíce sójové omáčky

2 lžičky koření na pečené kuře

mletý černý pepř

Postup:

Kuřecí prsa omyjeme, osušíme a odblaníme. Naporcujeme na plátky, které budeme nakládat do marinády. Do mísy nalijeme olej, přidáme hořčici, všechno koření a nakonec sójovou omáčku. Důkladně promícháme a přidáme plátky masa. Poté maso uložíme do lednice, nejlépe přes noc. Další den maso opékáme na grilu (chutná i opečené doma na pánvi).