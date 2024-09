Kuřecí prsa jsou skvělým základem pro rychlé a lehké večeře, které nezatíží váš žaludek ani časový plán. Díky nízkému obsahu tuku a vysokému podílu bílkovin se hodí do každého dietního jídelníčku. Přinášíme vám 11 inspirativních receptů, které připravíte během chvíle a které potěší nejen vaše chuťové buňky, ale i zdraví.

Díky tomu, že je kuřecí maso v podstatě bez výraznější chuti, je vhodným základem pro mnoho pokrmů. Kamenem úrazu však někdy bývá otázka, jak ho ochutit, aby jídlo bylo pokaždé jiné. Přitom možností je spousta: Tady je malá inspirace, podle níž snadno vykouzlíte různorodé, vždy však lahodné pokrmy.

Kuřecí špízy 3 barev

Se špízy budete mít doma určitě velký úspěch, je to zpestření, které ocení zejména děti. Možná to není tip na rychlou večeři ve všední den, ale o víkendu je zařaďte do svého jídelníčku.

Recept na Kuřecí špízy 3 barev najdete ZDE

Máte rádi kuřecí stripsy? Recept najdete tady na videu:

Kuřecí prsa na kari se smetanou

Kuřecí prsa se obecně velmi dobře pojí se smetanou, zde ochucenou kari. Rychlá večeře, omáčku můžete doplnit i třeba zeleninou – přidejte pro změnu ke smetaně kukuřici nebo hrášek z konzervy a máte další variaci na kuřecí prsa.

Recept na Kuřecí prsa na kari se smetanou najdete ZDE

Pokud chcete pokrmy zde uvedené, v nichž se vyskytuje smetana, udělat lehčí a dietnější, můžete ji nahradit alternativami s nižším obsahem tuku, jako je: Nízkotučná smetana (např. 12% nebo 10%)

Jogurt s nízkým obsahem tuku nebo řecký jogurt

Rostlinné alternativy jako sójová nebo mandlová smetana Tyto náhrady sníží kalorickou hodnotu pokrmu, aniž by výrazně ovlivnily jeho chuť a texturu.

Tagliatelle se smetanovou omáčkou se špenátem a kuřecím masem

Naprostá klasika, kterou dostanete v každé druhé restauraci. Proč si je ale nepřipravit i doma k večeři. Naštěstí jsou pryč doby, kdy se špenát u nás konzumoval jen jako protlak. Čerstvé listy už dostanete koupit všude.

Recept na Tagliatelle se smetanovou omáčkou se špenátem a kuřecím masem najdete ZDE

Indické kuřecí kari

Podobný recept jako hned první Kuřecí prsa na kari se smetanou, ale je zde více koření, a chuť je tak mnohem orientálnější.

Recept na Indické kuřecí kari najdete ZDE

Rychlé kuřecí nudličky

Další klasika v podobě kombinace pórku a kuřecího masa. Omáčku nemusíte zahušťovat moukou, záleží na tom, jak ji máte rádi.

Recept na Rychlé kuřecí nudličky najdete ZDE

Luxusní špenátové gnocchi s kuřecím, nivou a smetanou

Recept, který si schovejte na víkend. Až ho budete péct, domov vám provoní vůně teplé Itálie. Jen pozor, niva sama o sobě je slaná, tak to nepřežeňte se solí.

Recept na Luxusní špenátové gnocchi s kuřecím, nivou a smetanou najdete ZDE

Kuřecí nudličky se zeleninou

Dost bylo omáček, zkuste lehčí verzi a kuřecí maso doplňte zeleninou. Není to letní varianta s rajčaty a paprikou, ale zemitá poctivá kuchyně – celer a mrkev se k ní báječně hodí.

Recept na Kuřecí nudličky se zeleninou najdete ZDE

Domácí kuřecí čína

Pamatujete na konec 80. a začátek 90. let? To domácí čína frčela. Často se dělalo kung-pao s buráky. Trocha sójovky a škrobu a čína byla na světě. Toto je návrat do starých časů, ale velmi chutný a nadčasový.

Recept na Domácí kuřecí čínu najdete ZDE

Kari bulgur se zeleninou a kuřecím

Bulgur se v naší kuchyni zatím moc nezabydlel, přitom je to škoda. Je lehce stravitelný, obsahuje vlákninu a řadu cenných látek. Jen ho nemohou celiatici, protože je vyrobený z pšenice.

Recept na Kari bulgur se zeleninou a kuřecím najdete ZDE

Tortilla s kuřecím masem a zeleninou

Pokud chcete lehčí večeři, doplňte kuřecí maso zeleninou a zabalte ho do tortilly.

Recept na Tortillu s kuřecím masem a zeleninou najdete ZDE

Caesar salát s kuřecím masem

Další variace na lehkou zeleninovou večeři. Už naprostá klasika – Ceasar salát. Nemusíte ho jíst jen v létě, salát už si dnes dopřejete i v zimě.

Recept na Caesar salát s kuřecím masem najdete ZDE