Kuřecí prsa? Žádná suchá nuda! Jak je ochutit a čím naplnit

Odteď kuřecí prsa už jen šťavnatá a plná chutí! Naplněná rajčaty a sýrem mozzarella. Vyzkoušejte nový způsob plnění podle Koko, který můžete obměňovat podle svých chutí. Celý postup najdete ve videu v úvodu článku.

Ingredience na každé kuřecí prso (1 porci)

větší kuřecí prsní řízek bez kůže

necelá lžíce kořenicí směsi na pečené kuře

sůl

olivový olej

2–3 cherry rajčata nebo pár lístků medvědího česneku

cca 3 lžičky pesta (druh podle chuti)

2 lžíce strouhané mozzarelly nebo jiného sýra určeného k zapékání

Postup

Kuřecí prsa nechte venku aspoň půl hodiny po vyndání z lednice, aby nasála pokojovou teplotu. Seřízněte z nich „motýlky“ (uvidíte ve videu) a zasypte je kořenicí směsí na pečené kuře – šetřit nemusíte. Ideální je, aby však směs neobsahovala sůl. Ze spodní části prsa posolte. Zatáhněte je na rozpálené pánvi (pozor – budeme ji ještě používat i v troubě, takže by tomu měla být uzpůsobená a neměla by mít umělohmotný držák), nejprve slanou částí dolů. Po dvou minutách osolte vrchní část, obraťte a opékejte opět dvě minuty.

Začněte si chystat náplň – do jarní verze baby špenát, medvědí česnek a do letní verze třeba nakrájená zralá rajčata. Využijte i zelené pesto a nastrouhanou mozzarellu na zapékání (je to typ, který není v nálevu). Maso nechte po opečení chvilku odpočinout a troubu předehřejte na 180 °C. Ostrým nožem s ostrou špičkou dělejte na vrchní části zářezy asi centimetr a půl od sebe až do dvou třetin masa. Zářezy naplňte pestem a poté do nich vložte plátky rajčat. Prsíčka obměňujte – do dalšího může místo rajčat přijít špenát nebo medvědí česnek. Přendejte je na (už použitou) pánev. Na prsa přilijte i šťávu, kterou maso pustilo na talíři. Menší prsa pečte 15 minut, ta větší 25 minut, aby se pořádně propekla. Servírujte třeba s pečenými bramborami, hráškovým pyré nebo luxusní bramborovou kaší.

Celý recept blogerky Koko najdete ve videu v úvodu článku. Další její rychlé a chutné recepty najdete ZDE v pořadu Menutovka na Mall.tv.