Kuriózní, netradiční, zablácená i hodně nevydařená žádost o ruku. Čtenáři nám prozradili své příběhy.

Každý z nás má nebo měl v hlavě nějakou svoji ideální, vysněnou žádost o ruku. Co když to ale nevyjde přesně podle představ a realita je pak úplně odlišná? Zeptali jsme se našich čtenářů, jak dopadla jejich žádost o ruku. Některé zásnuby napsal sám život, jiné jsou k neuvěření. A jak probíhal váš životní milník, na který se jen tak nezapomíná?



Veronika P.: Já jsem byla požádána o ruku na útesech u moře. Zapadající slunce a romantika. Přítel mě začal strašit, že je naproti nám ve svahu ve křoví kojot. Stál vedle mě, ukazoval směrem za mě a já se dívala na prázdný kopec a celá nervózní hledala kojota. Když jsem se otočila zpět se slovy, že ho nevidím a raději jdeme pryč, protože mám strach, přítel přede mnou klečel. Řeknu vám, že první myšlenka byla shodit ho z toho útesu za to, že mě schválně děsil. Kačka B.: Můj manžel mě požádal o ruku tak, že prstýnek navlékl na kroužek mezi klíče, a čekal, až si toho všimnu. No, chodila jsem s prstýnkem 3 měsíce a nevšimla jsem si ho. Partner ho mezitím třikrát předělal, a až když ho počtvrté zaklínil, abych musela klíčky zvednout, podívat se na ně a rozplést je, tak jsem si toho všimla. Odpověděla jsem mu stejnou mincí. Prstýnek jsem si navlékla a nic jsem neříkala. Čekala jsem, až si toho všimne. Prohlédl to po třech dnech.

Pavlína S.: Byli jsme na dovolené na Zanzibaru a já jsem si z partnera dělala legraci, že jestli tady najde na pláži prstýnek (protože místní obyvatelé okradli několik turistů od nás z resortu o jejich cennosti), bude mě muset požádat o ruku. Hned to stejné odpoledne jsme šli po pláži a přítel, bohužel pro něj, doopravdy prsten našel. Bohužel pro mě, ten prstýnek byl opravdu škaredý (takový ten pečetní mafiánský). Oba jsme to považovali za znamení a o ruku mě tedy stydlivě požádal. Hanka V.: Já jsem dostala na vánoce žehličku na vlasy. Byl to přesně typ, o který jsem si řekla (měla jsem ji už předtím a chtěla jsem úplně stejnou). Rozbalila jsem balicí papír, požadovaná žehlička tam byla. Poděkovala jsem a odložila jsem ji pod stůl. Asi po 10 minutách se mě partner ptal, jestli si tu žehličku nechci více prohlédnout. Já jsem nechápala proč, když ji dobře znám a vybrala jsem si ji vlastně sama. V tu chvíli mi to ale začalo docházet, tak jsem ji vybalila a byla tam i krabička s prstýnkem. Chudák muž, musel ze mě mít nervy.

Radka H.: Mě manžel požádal o ruku na zámku Hluboká na moje narozeniny. Byla to velká romantika, ale vzhledem k tomu, že nikdy nebyl na nějaké rodinné pojmy, tak se mě zeptal, jestli si ho vezmu za ženu. S prstýnkem se také úplně netrefil, protože byl minimálně o tři čísla větší. Omlouvalo ho to, že jsme spolu byli teprve půl roku. Dnes je mým mužem už 7 let. Emil H.: Já jsem ženě koupil prstýnek na ostrově, na který celý život jezdila s rodiči. Kámen z prstýnku, přestože byl poměrně velký, měl být z materiálu přímo z toho ostrova. Moje myšlenka byla, že by bylo hezké, aby dostala zásnubní prstýnek takový, který by byl nějak spjatý s jejím předchozím životem. Nějak jsem si myslel, že vzhledem k tomu, že po zásnubách přichází svatba, tak si prstýnek jenom někam uloží jako památku, a ne, že ho bude chtít strašně moc nosit. Žena po zásnubách půl noci proplakala a až následně jsem se dozvěděl, v čem byl problém. Myslela si totiž, že jsem se na výběr prstýnku úplně vykašlal, protože to pro mě nic neznamená, a koupil jsem první kravinu, která mi přišla pod ruku. Doteď mě to trošku žere. A to i přesto, že úplně chápu, co tím myslela.

Lenočka H.: Manžel nosil nějakou dobu v peněžence obkreslený kroužek prstýnku mé velikosti a čekal na příhodnou chvíli. Odletěli jsme do Egypta na dovolenou, a když mi jeden den nebylo dobře, šel do města (jakože do lékárny) a prstýnek tam koupil. Večer mě na osvětleném mostě přes bazén požádal o ruku. Prstýnek byl ale malý, proto mi ho nasadil jen na malíček. Druhý den jsme ho šli vyměnit za větší. Věra K.: U nás to proběhlo tak, že nastala složitá rodinná situace. Manžel mi navrhnul, že si mého sourozence vezmeme do péče, aby nemusel do dětského domova. Byla jsem překvapená a zároveň i šťastná. Šli jsme tedy na sociálku a tam nám řekli, že bychom měli být manželé. Ani na chvíli jsme nezaváhali a týden na to jsme se vzali na radnici.

Mária F.: Mě požádal manžel o ruku v porodnici, téměř hned po narození našeho prvního syna. Byla jsem po narkóze a on přišel s krabičkou, že má pro mě dárek. V krabičce byl krásný prstýnek, ale tak maličký, že jsem ho nedala ani na malíček. Když jsem přijela z porodnice, dala jsem mu jeden můj dobře padnoucí prstýnek a on ten malý jel vyměnit. Když přijel, byla jsem už v noční košili. Na chodbě mi podal krabičku se slovy: „Rád si tě vezmu, jestli ty mě tedy taky chceš." Bylo to takové rozpačité, ale mně to k němu naprosto sedí. Mirka V.: Zrovna jsem sepisovala v práci nějakou hloupost s policajty (psala jsem jim tehdy odhad na nějaké kradené věci) a můj budoucí muž mi zavolal, jestli mám čas v konkrétní den asi za tři měsíce. Jak byl plný obchod lidí, stáli tam ti policisté a já jsem byla nervózní, říkám mu: „Jo, co blbneš?" Manžel na to odvětil: „Tak si toto datum zapiš do kalendáře, protože budeš mít svatbu." Bezmyšlenkovitě jsem si to napsala a telefon položila. Asi po minutě mi to teprve došlo a říkám užasle těm policistům: „Asi jsem se právě zasnoubila!"

Lenka T.: Psal se rok 2004. Byl to den po mých promocích a první den v novém bytě. S přítelem jsme měli jenom postel, dvě židle a kuchyňskou linku. Na oslavu právě pronajatého bytu a úspěšně dodělané školy jsme si připravili obložený talíř. Seděli jsme na posteli a místo stolu jsme měli židle. Já jsem byla úplně vyřízená a usínala jsem u jídla. V tom přišla první otázka: „Tak jak se ti líbí být paní inženýrka?" Já v polospánku: „Jo, super." Druhá otázka: „A jak se ti líbí být paní domácí?" Já ještě ospaleji: „Jo, taky super." Třetí otázka: „A jak by se ti líbilo být paní Trojanová?" Já už úplně mimo: „To by bylo taky super." Nevěříte, jaké bylo ráno moje překvapení, že mám na ruce prstýnek a jsem zasnoubená. Sice jsem žádost skoro prospala a v tu chvíli ji vlastně ani nepochopila, ale bylo to krásné. Marie D.: Nic úplně extrémního, ale partner přišel z pracovny, že se mě musí na něco zeptat. V náručí držel mladšího syna (asi to měla být záchrana, kdybych nechtěla souhlasit s jeho plánem) a já jsem právě dělala meruňkové knedle k obědu. Vtipné na tom bylo to, že jsem zrovna dokončovala 27. týden těhotenství a partner se ještě zeptal, jestli svatbu stihneme, než se prcek narodí. No, bylo to těsné. Vdávala jsem se 33+5 tt, propuštěná na reverz z nemocnice s preeklampsií. Malý se nakonec narodil deset dní po svatbě a knedlíky vařím stále stejně ráda.

Elii U.: Když jsem dodělala vysokou školu, jeli jsme na víkend s partou přátel (asi 40 lidí). Všichni mi společně gratulovali, byl přípitek, proslov mých rodičů a také můj. Ve chvíli, kdy jsem mluvila k rodičům a kamarádům (a už skoro brečela, bylo to pro mě šíleně emotivní), tak do mě můj budoucí manžel šťouchnul, že pak chce taky něco říct. Zarazila jsem se, ztratila jsem myšlenku a hned mě napadlo, jestli si náhodou nechce říct o mou ruku. Z pusy mi vypadly dvě krátké věty: „Teď ne. No, vlastně jo." Nastalo trapné ticho, které přerušila moje kamarádka větou: „Tak jaká je tedy tvoje odpověď?" Až později jsem se dozvěděla, že nikdo nic netušil, až na moji sestru, která mi pomáhala se všemi přípravami a kladla mi na srdce, že se mám hezky obléct a nalíčit. Jitka Z.: Můj budoucí muž mě přestával vnímat už v době zásnub. Takže z věty: „Mám ráda koně, jezdila jsem na nich 5 let, ale teď už na to nemám. Nějak jsem se jich v dospělosti začala bát a nevlezla bych na ně," si zapamatoval jen: „Mám ráda koně, jezdila jsem na nich." Takže po jeho týdenním rychlokurzu jízdy na koni (klobouk dolů) mě sám vzal na vyjížďku. Tolik strachu jsem snad nikdy nezažila! Myslela jsem, že na tom zvířeti nebo pod ním umřu. Najednou se mi kobyla lekla traktoru, přidupla si uzdu a utrhnula ji. Silou jsme oba dva koně vyrvali k vyhlídce. Tam jsem mu úplně vysílená kývla na roztomilou žádost o ruku. V tu chvíli bych asi odkývala vše, na co by se mě zeptal.

Kamila F.: Jednou v létě jsem sekala trávu na zahradě. Byla jsem celá upocená a špinavá od trávy. Můj budoucí manžel zrovna udil maso v udírně a v mezičase dodělával nějakou práci na stavbě. Najednou na mě zavolal, že mi chce něco ukázat. Prý našel slepýše, tak ať se jdu podívat. Já jsem se dívala, ale nic jsem neviděla. On si mezitím stoupnul za mě a začal mi ukazovat západ slunce. Pořád jsem nechápala, o co mu jde. Najednou mi dal před oči prstýnek. V duchu jsem si říkala, že si opravdu vhodnější a voňavější chvíli nemohl vybrat. Katte M.: Když jsme jeli autem od známých domů, dostali jsme na náledí smyk a auto se v pangejtu otočilo na střechu. O několik hodin později mi můj budoucí manžel doma povídá: „Tak, už jsem tě skoro zabil, asi by bylo na čase, abych si tě vzal."

Markéta T.: Můj přítel mě žádal o ruku na Niagarských vodopádech. Jsou tam takové balkony, ze kterých se můžete na vodopády dívat. Byli jsme úplně nahoře, na tom nejvyšším balkoně a strašně moc tam foukalo. Manžel měl takový strach, že mu prstýnek vypadne a odfoukne jej vítr, že mě raději žádal se zavřenou krabičkou. Šárka T.: Mě chtěl můj budoucí manžel požádat o ruku v Praze po koncertě, na který jsem tehdy na Vánoce dostala lístky. Bohužel ale přišel Covid a všechny koncerty se zrušily. Jako náhradní alternativu mě pak požádal v ložnici, když jsme si šli lehnout. Já jsem už byla v pyžamu. Bylo to i tak hezké, ale prstýnek mi byl bohužel malý. Domluvili jsme se proto, že ho druhý den zajdeme do zlatnictví nechat zvětšit nebo vyměnit. Když jsme se ale ráno probudili, dočetli jsme se, že jsou zavřené všechny obchody i služby. Nezbylo mi tedy nic jiného, než se na prstýnek několik týdnů jenom koukat.

Michaela B.: Jezdili jsme soukromý trial v úplném bahně. Najednou můj budoucí manžel zastavil s tím, že něco slyší u kola. Vystoupil, klekl ke kolu na mé straně a něco tam chvíli šťoural. Pak vstal, otevřel dveře a chtěl, abych vyšla ven. Pomohl mi odpoutat se, vyndal mě a zaklekl. Nejprve jsem dostala jen prsten ze spony na hadice. Ten pravý prstýnek přišel až později. Musím uznat, že si vybral skvělou chvíli. Měla jsem na sobě holínky, tepláky a jeho loveckou bundu, protože byla opravdu velká zima. Ale za mě to byly ty nejhezčí zásnuby.