Kuriózní žádost o ruku v Ulici. Proč se Hermanovi naprosto vymkne z rukou?

Nové díly seriálu Ulice na TV Nova jsou dějově pořádně nabité hned od samého začátku roku, kdy se znovu rozeběhly po krátké vánoční pauze ve vysílání. Co nevidět dojde k velkým událostem také u Gábiny, kterou překvapí hodně neobvyklá a vtipná žádost o ruku. Co všechno kvůli tomu Jirka Herman absolvuje? A proč mu jeho zásadní životní krok málem nevyjde?

Málokterý pár seriálu Ulice, který vysílá TV Nova již přes osmnáct let, je dlouhodobě natolik oblíbený mezi diváky jako Gábina Pumrová (Aneta Krejčíková) a Jirka Herman (Jan Holík). Ti dva jsou naprosto rozdílní, přesto jim to spolu klape. Zvládli několik náročných zkoušek, které jejich vztah ještě více posílily. Přitom ani jeden z nich vlastně nikdy pořádně neřešil nějaké oficiality. Začali spolu žít, když Gábina bojovala se zákeřnou nemocí, a Jirka pak už u ní a jejího syna Šimona (Jakub Krause) zůstal, byť má i vlastní byt. Oběma prostě stačí, že se milují, je jim spolu dobře a mohou se na sebe spolehnout. Nějak automaticky s tím druhým počítají i do budoucna, přestože si to vlastně nikdy takhle napřímo neřekli. Kupodivu to je nyní Jirka Herman, kdo dospěje k tomu, že by se měli ve vztahu posunout opět o kus dál.

Nepřijde to jako blesk z čistého nebe, tak impulsivní Jirka opravdu není. Navíc má za sebou jeden vážný vztah, který mu bohužel krachl, takže i s ohledem na svou minulost si jisté věci potřebuje opravdu rozmyslet a promyslet, než přistoupí k činu. Když už se ale jednou rozhodne, nic ho nezastaví – tedy téměř nic. Ovšem někdy člověku věci nevyjdou podle jeho představ. Jirka sice přichystá pro Gábinu takřka romantické překvapení, to mu však zhatí hned dvě události najednou. Jirka proto vše vsadí na druhý pokus, ale ani ten nedopadne podle příručky pro romantiky. Gábina si naopak pomyslí, že Jirka mluví z cesty kvůli svému zranění a vlivem okolností. Takže do třetice všeho dobrého i zlého? To by bylo opravdu moc snadné a průhledné…

Jak nakonec Jirkova žádost o ruku dopadne? Čím Gábinu naprosto odzbrojí?