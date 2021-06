Nechcete jíst každý den maso? Pozvěte do své kuchyně květák a zkuste tyhle báječné dobroty.

Voňavé květákové placičky



SUROVINY:

1 květák

1 cibule

2 větší vejce

100 ml mléka

strouhanka

dle potřeby sůl a pepř

1 lžička kari koření

olej na smažení



POSTUP:

Květák rozebereme na větší růžičky a vaříme v lehce osolené vodě do poloměkka. Mezitím nasekáme cibuli na jemno a z bílků vyšleháme tuhý sníh. Přecedíme, nakrájíme na menší kousky, smícháme se žloutky, cibulí a mlékem, solí, pepřem a kořením. Po lžících přidáme strouhanku a nakonec zapracujeme sníh, až vznikne kyprá směs. Na rozpáleném oleji smažíme placičky z obou stran dozlatova. Podáváme s bramborovou kaší nebo jen tak.

Tip: Do placiček můžete přidat jemné ovesné vločky a také něco zeleného – třeba pažitku nebo petrželku.

Jak na klasický smažený květák? Mrkněte na video:

Bezlepková květáková pizza



SUROVINY:

1 květák

3 vejce

1 hrnek rajčatové passaty

sůl a pepř

šunka

sýr

rajčata (na plátky)

sušené nebo čerstvé oregano



POSTUP: Květák omyjeme, rozebereme, předvaříme a rozšťoucháme. V míse smícháme s vajíčky a trochou soli. Koláčovou formu vyložíme pečicím papírem a na něj rozprostřeme květákovou směs.

Potřeme rajčatovou passatou, osolíme, opepříme a poklademe plátky šunky, sýra a rajčat.

Posypeme oreganem a v troubě předehřáté na 190 °C pečeme asi 20 až 25 minut dozlatova.



Květákový nákyp



SUROVINY:

1 květák

3 vejce

200 ml smetany ke šlehání

5–8 lžic strouhanky nebo rozdrcených kukuřičných lupínků

sůl a pepř

1 lžička mletého muškátového oříšku

máslo na vymazání



POSTUP: Květák omyjeme, rozebereme a asi pět minut povaříme v osolené vodě. Pak ho slijeme, pokrájíme (ale není to nutné) a necháme vychladnout. Do misky nalijeme smetanu, rozkvedláme v ní žloutky, přidáme strouhanku nebo lupínky a dochutíme solí, pepřem i muškátovým oříškem. Nakonec vmícháme do tuha ušlehaný sníh z bílků.

Pekáč vymažeme máslem, poklademe květákem a zalijeme smetanovou směsí. Pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi půl hodiny dozlatova.