Květinové vody: Jaké jsou jejich benefity a jak si vybrat tu správnou pro sebe?

Růžová voda

Při použití na pokožku má ověřené protizánětlivé, antibakteriální a antioxidační vlastnosti. Pomáhá obnovit bariéru pleti a její přirozenou hydrataci. Pokud si ji přidáme do ranní vody nebo odpoledního čaje, stimuluje metabolismus. Hodí se pro všechny typy, zejména normální až suchou, zralou, citlivou a podrážděnou. Funguje i jako záchrana proti oteklým očím, stačí ji dát do ledničky a potom do ní namočit kus látky nebo tamponku. Za pět až deset minut na očích budou zase ve formě. Oceníte ji i při spálení od slunce, kdy vodu nastříkáte přímo na postižené místo. A nezapomeňte si pár lžiček vody přidat do relaxační koupele!