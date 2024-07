Jak přilákat hmyz do zahrady: Vysejte kvetoucí směsi

Rostliny pro motýly

Kolekce z řady Nektar párty je pestrá směs medonosných rostlin určená pro slunná stanoviště. Je vhodná pro jarní výsev od března do dubna, ale dá se vysít i v květnu, ovšem nebude už tolik kvést. Dorůstá do výšky zhruba 100 cm, kvete od května do září a láká k sobě především pestré motýly, ale i včely medonosné, samotářky nebo čmeláky. Optimální výsev je zhruba 20 až 30 g na 10 m². Ve směsi je celkem dvacet pět druhů rostlin, například ostálka, sléz, svazenka, chrpa nebo brutnák.

Rostliny pro čmeláky

Tato směs o výšce 80 cm je určena čmelákům. Základ tvoří řepka, hořčice, svazenka, komonice, brutnák, ředkev, ostálka a jetel. Hustota výsevu je stejná, hodí se na slunná stanoviště. Doba kvetení je od května do září a nabízí potravu čmelákům a dalšímu hmyzu i ve slabších obdobích pěstební sezony, kdy ve volné přírodě není tolik kvetoucích rostlin.

Rostliny pro včely

Podobná směs je i pro včely medonosné nebo včelky samotářky. Výsev je jarní od března do dubna na slunná místa, se stejnou hustotou. Výška porostu je zhruba 80 cm. Ve směsi jsou namíchána semena medonosných rostlin – komonice, brutnáku nebo hořčice. Směs se vyplatí vysévat v pruzích. Více informací najdete na semo.cz

Luční trvalky

Směs Česká květnice obsahuje šedesát druhů lučních rostlin a bylin, dvacet procent tvoří luční traviny. Z bylinek jsou tu třeba mateřídouška vejčitá, jitrocel kopinatý, dobromysl obecná nebo bukvice lékařská, z květin pak kohoutek luční, kopretina bílá nebo lomikámen zrnatý. Nejvhodnějším obdobím výsevu je jaro nebo podzim. Více infomací se dočtete na stránkách pleva.cz.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby příloha 5/21"

Text: Olga Trešlová