Květy k jídlu: Co v přírodě sbírat a jak plané kvítí zpracovat?

Vaše zahrádka i příroda za jejím plotem jsou teď v létě plné kvetoucích rostlin a bylinek. Byla by škoda některý z těch barevných květů neochutnat. Než se ale vydáte s košíkem a nůžkami na květinový lov, máme pro vás pár důležitých rad.

Zásady správného sběru

Na sběr se vydejte raději po ránu, kdy jsou květy čerstvé, často osvěžené kapkami rosy.

Květy stříhejte jen v čistém prostředí, tedy nikdy u silnic a na neznámých rumištích nebo chemicky ošetřených plochách.

Vybírejte si jen ty rostliny, které bezpečně znáte, květy by měly být čisté, bez brouků. Rozložte je opatrně do plochého košíku a doma je pak ještě jednou pečlivě prohlédněte.

Pokud je hned nebudete přidávat do jídla, rozložte je na čistý plochý talíř a dejte do chladničky, kde pár hodin vydrží. Nezapomeňte také na přírodu a ostatní sběrače. Nikdy neotrhejte celou bylinku, nechte ji vykvést a vysemenit, abyste se z jejích květů mohli těšit i příští rok.

Co si nasbírat

Pokud pěstujete v zahradě květiny k jídlu, nikdy je neošetřujte chemickým postřikem. K pěstování se hodí třeba macešky, tulipány, šeřík, růže, levandule, lichořeřišnice, měsíček, aksamitníky, ale využít můžete i poupata cuket nebo dýní a v nehnojeném trávníku jsou to třeba sedmikrásky. Z planých květin si vyberte například plané violky, chrpy nebo okvětní plátky vlčího máku a šípkové růže.

Ledové království

Jak ideálně uchovat tvar i barvy květin? Stačí je uložit do formiček na výrobu ledu, zalít vodou a nechat zmrazit. Květinkovými kostkami pak můžete ozdobit letní domácí limonády nebo oblíbený koktejl.

V letní kuchyni

Celé květy nebo okvětní lístky se hodí do čerstvých zeleninových nebo ovocných salátů, přizdobit s nimi ale můžete i sladké dezerty nebo dorty. Květy do jídla přidejte vždy těsně před konzumací, aby nebyly uvadlé. V teplé kuchyni se dobře uplatní květy cuket a dýní. Můžete je přidat třeba do italského rizota nebo je naplnit sýrovou nádivkou a krátce zapéct.

V cukru a soli

Drobnější květy, třeba levandule, případně jednotlivé okvětní lístky větších květin prosypte krupicovým cukrem nebo solí, krásně je ovoní. Cukrem pak lze dochucovat třeba dezerty a sůl přidat do bylinkového másla nebo pomazánky z čerstvého sýra.

Článek vyšel v časopise Blesk hobby příloha 5/23.

Text: Olga Trešlová