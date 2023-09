Kvíz: Jak dobře znáte nestárnoucí romantickou komedii Pretty Woman? Otestujte se!

I když od prvního promítání dnes už kultovní romantické komedie Pretty Woman uteklo dlouhých třiatřicet let, film jako by nestárl. Dodnes má své příznivce, kteří při jeho opakování rádi zasednou k televizi a s napětím sledují notoricky známý milostný příběh. Jak dobře ho znáte vy?

Když v roce 1990 vešel snímek Pretty Woman do kin, nikdo z tvůrců zřejmě nečekal, jaký trhák se z něj nakonec vyklube. Příběh o mladé prostitutce a bohatém podnikateli, kteří se do sebe i přes nástrahy okolí zamilují a odjedou spolu do západu slunce, prostě bere za srdce ženy i dívky už několika generací.

K dokonalosti romantické story stačilo jen do hlavních rolí dosadit hvězdné herce Julii Roberts a Richarda Gerea, přidat prostředí luxusního světa i nezapomenutelný soundtrack a filmový hit byl na světě. Dodnes si bez něj neumíme představit vánoční svátky a občas nás v televizi potěší i v průběhu roku. Pokud také nikdy neodoláte a znovu se na Pretty Woman podíváte, pak pro vás následující kvíz bude hračka!