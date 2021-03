Kvůli epilepsii upadala do bezvědomí. Natálce pomohl pravidelný režim i pes

Jako blesk z čistého nebe

Epilepsií může onemocnět každý z nás. Stejně jako dnes dvanáctiletá Nathaly z Olomoucka. U ní se epilepsie poprvé objevila ve školce. Při odpoledním spánku upadla do bezvědomí a zdravotníci ji převezli do nemocnice, kde podstoupila řadu vyšetření. Lékaři u Nathaly odhalili tzv. idiopatickou epilepsii, která v jejím případě není dědičná a přesná příčina je dosud neznámá. „Pomocí CT zjistili, že má tekutinu na mozku, která tlačí na spánkový lalok. Nikdo v mé rodině ani u bývalého manžela epilepsií netrpěl. Podobné příznaky se půl roku zpětně začaly projevovat také u o pět let staršího syna (mimo ztráty vědomí), a tak jsem se bála. Postupně jsem si všimla, že má Nathaly záchvat vždy po velkém stresovém vypětí,“ popisuje počátky s dceřinou nemocí její maminka Šárka.