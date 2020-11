Kynutá bramborová buchta jako příloha i hlavní jídlo. Zkuste chutný recept

Do bramborové buchty se přidává podobné koření jako do bramboráku. Musí pěkně nakynout a pak ji stačí upéct do zlatova. Kůrčička bude bezkonkurenční! Buchta se dá jíst okamžitě, ale chutě se nejlépe rozleží do druhého dne. Recept blogerky Koko najdete krok za krokem i na konci článku na videu.