Kyseliny v kosmetice: Jaké mají účinky a kterou a proč si vybrat

Pozor na koncentraci

Právě koncentrace je klíčovým faktorem, na který je potřeba se při používání kyselin zaměřit. Podle ní se totiž rozlišují kosmetické produkty na ty určené pro domácí použití a na ty, které musí aplikovat odborník (například chemický peeling). Jaká koncentrace je tedy pro domácí použití optimální? V běžně dostupných produktech by se měla pohybovat do deseti procent. Čím menší koncentrace, tím menší účinek. Rozhodně to však neznamená, že by kyseliny neúčinkovaly vůbec. Běžně jsou k sehnání také produkty s dvacetiprocentní koncentrací. Ty se však používají v kosmetických salonech a produkty nad padesát procent aplikuje pouze dermatolog.

Pokud s kyselinami začínáte, volte produkty s nižší koncentrací a používejte je dvakrát až třikrát týdně. Jakmile si začne pleť zvykat, můžete produkty používat jednou denně. Kyseliny mohou být na pleti trošku nepříjemné – mohou lehce pálit nebo štípat. Pokud by tyto pocity byly příliš silné a neustupovaly by, opláchněte si obličej studenou vodou.

