Lacláče, samet, kapsáče: Které trendy z 90. let se letos vracejí do módy?

Také jste si občas při pohledu na fotky z mládí oddechla s vědomím, že 90. léta jsou nenávratně pryč? Pak vás možná trochu zklameme – alespoň co se týče módních trendů. Právě pro ty jsou devadesátky bezednou studnicí, ze které loví všechny dávno zapomenuté úlety i kousky, které dodnes hýčkáme ve skříních. Které módní hity 90. let se vrátí do módy letos?