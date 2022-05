LADA (39): Sestřenice podvádí přítele se svým bývalým, můj muž to chce řešit

Ladina blízká příbuzná podvádí současného přítele, dobrého kamaráda Ladina muže, se svým exmanželem. Všichni to vědí, jen její přítel ne. Ladin manžel to chce rázně řešit, ona je však proti.

Bydlíme v menším městečku a vědí to snad už všichni, jen onen muž ne. Je asi otázkou času, kdy se to dozví. Potíž je trochu v tom, že partner mé sestřenice Lenky je blízký kamarád mého muže. Ten je odhodlán mu vše říct, já však tvrdím, ať se do toho nemíchá, protože se to v takových případech zpravidla obrátí proti tomu, kdo s takovou informací přišel. Celý příběh je dle mého naprosto bizarní a popravdě nechápu ani jednoho ze zúčastněných.

Vše začalo Lenčinou nevěrou po dvaceti letech poklidného manželství. Sestřence se po odchodu dětí z domu zapálila lýtka a ona začala dohánět to, co v mládí „zanedbala“. Vdávala se mladá, hned po střední škole. Manželovi byla v posledních letech nevěrná několikrát, to tu všichni v městečku věděli. Poslední románek však přerostl ve vztah a Lenka od manžela odešla.

Byla to tehdy láska jako trám. V mládí Lenka hodně sportovala, věnovala se mnoho let atletice, a když jí děti odrůstaly a nepotřebovaly pozornost a péči, chtěla se ke sportu nějak aktivněji vrátit.

Její bratr ji přesvědčil, aby vyzkoušela hasičský sport. Šlo jí to výborně a do party dobrovolných hasičů dobře zapadla. Díky fyzické zdatnosti byla pro závodní družstvo opravdu posilou. Bohužel „posilovala“ družstvo i jinak. Mužů, kteří hasili její zapálená lýtka, bylo vícero.

Nakonec se dala dohromady s oním kamarádem mého muže a po dvaceti letech se rozvedla. S přítelem žije už pět let. Její bývalý muž byl z rozvodu velmi špatný a pár měsíců se utápěl v alkoholu. Dřív býval abstinent!

Trvalo skoro dva roky, než se dal dohromady a život ho opět začal těšit. Koupil si nové auto, zánovní dodávku, upravil ji jako „obytku“, což ho nesmírně bavilo a na mnoho měsíců zaměstnalo. Myslím, že právě díky onomu obytnému autu, které ztělesňovalo jeden z jeho snů z dětství, z labyrintu smutku nakonec vyvázl a začal opět žít.

Vše nasvědčovalo tomu, že se v jeho životě objevila nějaká žena. Nový vztah jsem mu moc přála. Jenže ne s jeho bývalou ženou, s osobou, která v posledních letech ublížila každému, na koho se podívala.

Lenka totiž začala podvádět svého přítele se svým bývalým manželem! Po rozvodu se svému bývalému muži sice nějaký čas vyhýbala, ale jak čas plynul, začali se ti dva občas vídat kvůli dětem. Společně se například domlouvali na dárcích k narozeninám a velmi je pak spojila náhlá a vážná nemoc jejich dcery.

Ta je asi nakonec dala opět dohromady. Začali spolu údajně jezdit za dcerou do Prahy do nemocnice, a aby Lenka ušetřila, spala se svým bývalým mužem v obytném autě. Jak to asi v jejím případě mohlo dopadnout…

Dcera se naštěstí po měsících boje s onkologickým onemocněním uzdravila a ti dva jsou nyní milenci! Ví to už půl městečka, celá naše rodina i jejich děti. Všichni ale dělají mrtvého brouka. Lenčin přítel, s nímž ona stále žije, nic neví.

Můj manžel to toho chce „říznout“, ale já jsem proti. Ti dva by si to měli vyřešit sami, tedy hlavně Lenka, která rozbila rodinu a nyní rozbíjí další vztah a láme další srdce. Manželovi jsem navrhla, že jí zavolám a pokusím se jí promluvit do duše – ať vše řeší ona! Zdá se totiž, že jí stávající stav vlastně vyhovuje.

Dokonce si myslím, že si to trochu užívá i bývalý manžel – jednoduše vrátil parohy tomu, kdo mu je nasadil. Do onoho telefonátu se mi však vůbec nechce, nicméně si myslím, že je to lepší varianta, než aby muž známému prostě jen oznámil, jak se věci mají.