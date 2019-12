Svátky si bez něj ani nelze představit. A to nejen ty letošní. Vaječný likér je totiž v kurzu už od středověku. Ať už si tuhle lahodnou dobrotu připravíte doma, nebo se pro ni vydáte do obchodu, budete se mít sladce. Zkuste naše recepty.

Domácí likér osvěžoval poutníky

První zmínky o likérech jako takových pocházejí už ze 13. století z jihu Evropy. Původně začaly s jejich výrobou italské církevní řády a likéry sloužily jako povzbuzující nápoje pro unavené poutníky. Ovšem tak skvělý vynález rychle získal na oblibě, a tak se začaly likéry vařit, ale také vymýšlet a vylepšovat nejen v Itálii a nejen pro poutníky.

Eggnog je ze smetany a kvalitního alkoholu

Kolébkou vaječného likéru je středověká Anglie. Tam si ho ovšem mohla dopřávat pouze nepříliš početná hrstka bohatých rozmařilců, protože ingredience, z nichž se likér vyráběl, jako jsou vajíčka, smetana nebo destiláty, patřily mezi vpravdě luxusní zboží.

Jisté je, že pochází z anglicky mluvících zemí a že se mu tam říká eggnog. Neví se ale úplně přesně, jak přišel ke svému jménu. Podle jedné z teorií je jeho název spojením slov egg (angl. vejce) a nog, což je zkrácený název nádoby, v níž se podával alkohol. Podle druhé teorie je to zkrácená verze amerického egg’n’grog (angl. vejce a grog), což byly suroviny, z nichž se vyráběl vaječný likér za koloniálních dob v Novém světě, kde zdomácněl někdy v 18. století a kde se mu dostalo ohromného věhlasu. Jeho název může být možná nejistý, ale to, že se jedná o vynikající sváteční dobrůtku, je úplně jisté.

A jasné je i to, že se bez něj ve vánoční kuchyni neobejdeme. Je součástí polev i krémů nebo voňavých nápojů na zahřátí. Je zajímavé, že v Česku se používají vedle familiérního vaječňáku názvy vaječný koňak i vaječný likér rovnocenně, ale republika je rozdělená na dvě části. Na Moravě, ve východních Čechách a ve Středočeském kraji se používá více vaječný koňak, v Praze a na západě Čech, v Ústeckém, Karlovarském, Plzeňském, Jihočeském kraji vaječný likér, na Vysočině se používá také vaječný likér.

Na domácí vaječňák existuje spousta receptů. Udělejte si třeba tradiční anglický eggnog nebo starý dobrý český vaječňák. A vyzkoušejte i recepty, v nichž vaječný likér rovnou použijete. Můžete si ho ovšem také koupit už hotový.

Tradiční eggnog

po anglicku

500 ml plnotučného mléka

250 ml smetany ke šlehání 33%

1 lžíce čerstvě nadrceného muškátového květu

4 vejce

6 lžic moučkového cukru

6 lžic brandy, whisky, bourbonu nebo kvalitního rumu

V kastrůlku se silným dnem pomalu svařte mléko, smetanu a muškátový květ. Vejce rozšlehejte s cukrem ve druhém kastrůlku a dejte na malý plamen. Za stálého míchání vlévejte do rozšlehaných vajec smetanovou směs a udržujte pod bodem varu tak dlouho, dokud směs nezhoustne. Nakonec do krému zapracujte destilát, nechte vychladit a můžete podávat.

Domácí vaječňák

po česku

6 žloutků

800 g salka

400 g neslazeného kondenzovaného mléka

300 ml tuzemáku

Žloutky vyšlehejte do pěny. Po lžících do ní zašlehejte nejprve salko a potom kondenzované neslazené mléko. Nakonec vmíchejte tuzemák. Hotový likér nalijte do láhví a nechte pár dnů odležet v chladu.

Jak vaječňák využijete?

Laskonky s vaječným krémem

12–16 kousků - příprava: 3 hodiny

3–4 bílky

230 g krupicového cukru

63 g moučkového cukru

140 g mletého kokosu

100 g čokoládové polevy na ozdobení

Krém:

300 g uvařeného hustšího pudinku s vanilkovou příchutí

120 g másla

4 lžíce vaječného likéru

Bílky ušlehejte na vysoké otáčky s třetinou cukru do opravdu tuhého sněhu, který bude tvořit tuhé lesklé špičky. Zbylý cukr svařte s vodou na mírném plameni na hustý rozvar, takzvaně na nit. Horký rozvar opatrně lijte tenkým praménkem do vyšlehaných bílků – za stálého šlehání na nižší otáčky.

Po nalití celého rozvaru opět zvyšte otáčky a dále šlehejte, dokud směs nevychladne, a potom do ní vmíchejte moučkový cukr s kokosem. Hmotu nastříkejte pomocí cukrářského sáčku na plech s pečicím papírem. Vložte do trouby předehřáté na 120 °C a pečte asi 30 minut. Pak zmírněte na 90 °C a sušte asi 2 hodiny.

Vychladlý pudink šlehejte za postupného přidávání másla a vaječného likéru do krému. Naneste ho na polovinu laskonek, přitlačte zbylé laskonky a ozdobte čokoládovou polevou.

Bombardino à la Emanuele Ridi

2 šálky - příprava: 5 minut

100 ml vaječného koňaku

40 ml plnotučného mléka

40 ml whisky

ušlehaná smetana ke šlehání 33% na ozdobení

Nejlépe domácí vaječný koňak nalijte do hrnce se silnějším dnem, aby se směs nepřipalovala. Přilijte mléko a whisky a pomalu opatrně zahřívejte, ovšem maximální teplota, na kterou se smíte dostat, je 80 °C. Tekutina se v žádném případě nesmí vařit. Při dosažení bodu varu by se jednak mohlo bombardino připálit, jednak by mohlo dojít k vytěkání hřejivého alkoholu z nápoje. Na závěr v šálcích ozdobte šlehačkou.

Náš TIP: Kdo někdy v životě lyžoval v Itálii, určitě ho ochutnal. Bombardino je totiž horká a voňavá báječnost, kterou podávají v každém, i tom nejmenším baru na každé sjezdovce. Jeho zahřívací schopnost je vysoká, ale je třeba s ním zacházet velmi opatrně, je to totiž opravdu opojný nápoj.