Lahodné recepty z jarních kopřiv: Zkuste bramboráčky, pomazánku i těstoviny

Postup: Z kopřiv použijeme pouze listy, které opláchneme, vhodíme na pár vteřin spařit do vroucí vody, ihned zchladíme, scedíme a drobně nasekáme. Syrové brambory nastrouháme, přidáme kopřivy, vejce, česnek, smetanu, sůl a pepř dle chuti, zahustíme moukou dle potřeby a dobře promícháme. Těsto nabíráme lžící a klademe do pánve s rozpáleným olejem, kde tvoříme placičky, které smažíme z obou stran dozlatova. Hotové dáváme na ubrousek, který odsaje přebytečný tuk. Smažit můžeme i v lívanečníku. Podáváme ihned jako bezmasý pokrm nebo jako přílohu k masu.

Postup: Troubu předehřejeme na 180 °C a máslem vymažeme formu na muffiny. Housky a anglickou slaninu nakrájíme na drobné kostičky a smícháme s mlékem. Kopřivy spaříme horkou vodou a nasekané přidáme do připravené směsi. Oddělíme žloutky od bílků a z bílků ušleháme sníh. Žloutky přidáme do směsi, osolíme a opepříme. Nakonec lehce vmícháme sníh ušlehaný z bílků. Formičky naplníme do ¾ směsí a pečeme asi 25 minut v předehřáté troubě.

Kopřivové knedlíky

Co budeme potřebovat:

• 10 hrstí kopřiv

• 1 necelý balíček strouhanky

• 2 hrsti krupice

• 2 ks vejce

• 3 ks cibule

• kari

• mléko

• olej

Postup: Cibule nasekáme najemno a vložíme do rozpáleného oleje na pánvi. Přidáme lžičku kari a osolíme. Smažíme dozlatova. Do misky nasypeme necelé balení strouhanky (300–400 g) a asi dvě hrsti krupice. Vsypeme cibuli osmaženou dozlatova a zamícháme, aby se olej z cibule vpil do strouhanky. Kopřivy opláchneme v čisté studené vodě a pak spaříme vařící vodou. Do robotu (mixéru) rozklepneme dvě vejce a rozšleháme s trochou mléka. Přidáme spařené kopřivy a chvíli mixujeme. Vzniklou hustou tekutinu nalejeme na strouhanku s cibulí a vypracujeme husté těsto jako na knedlíky. Podle potřeby přidáme mléko nebo strouhanku. Z těsta tvoříme mezi dlaněmi koule a vaříme v osolené vodě cca 8 minut. Pak vylovíme jeden knedlík, překrojíme napůl a zjistíme, zda je uvařený. Podle výsledku buď servírujeme, nebo dovaříme.

Podáváme jako špekové knedlíky, tj. s tradičně upraveným kysaným zelím nebo s dušenou zeleninou. Knedlíky poléváme slaninou nebo osmaženou cibulkou.