Lamači srdcí podle zvěrokruhu: Na muže v těchto znameních si dejte pozor!

Okouzlí vás tak, že jim nemůžete odolat, pohádkový vztah ale rozhodně nečekejte. Muži těchto znamení totiž nejsou zrovna těmi nejlepšími parťáky do života. Ano, jsou mezi nimi výjimky, bohužel ale převažují ti, kteří vás pěkně zklamou.

Beran (21. 3. – 20. 4.) Berani jsou horké hlavy a rozhodují se velmi rychle. Dost často přitom nemyslí na následky, a že svým chováním můžou někomu dost ublížit. Snadno podlehnou svým touhám, a když je nějaká žena zaujme, hučí do ní tak dlouho, dokud ji nedostanou. Jen v takové chvíli tak nějak zapomenou, že už jednu ženu doma mají. Vždycky myslí jen na sebe a svoje potřeby, ty vaše jsou až druhotné. Jakmile jim to vyčtete, tak jdou ihned do konfliktu.

Blíženci (21. 5. – 20. 6.) Mají velké charisma, jsou komunikativní a dokážou zaujmout. Rádi flirtují a je tak snadné jim podlehnout! Muži v tomto znamení jsou ale také velmi komplikovaní. Na jednu stranu jsou to romantici, na druhou jim nevadí otevřený vztah bez závazků. Jsou nestálí a jejich život je plný změn. V jednu chvíli vás zahrnují láskou a pomalu nabízí sňatek a pak vám s ledovým klidem oznámí, že už vás nemilují. Tyto nálady se u nich střídají skoro jako počasí, a vy nikdy pořádně nevíte, na čem vlastně jste. Bohužel také nezůstávají věrní, protože potřebují vzrušení a volnost.

Panny (23. 8. – 22. 9.) Muži narození v tomto znamení rozhodně nepatří mezi největší svůdníky zvěrokruhu, ale nenechte se mýlit, i Panny vám můžou vyrvat srdce z hrudi a pěkně ho rozdupat. Když se zamilují, je to opravdu láska až za hrob a nevěry se u nich nemusíte zrovna obávat. Problém nastává, když zjistí, že pro ně nejste ta pravá. Ano, většinou na to díky analytickému myšlení přijdou hned na začátku a vztah ani nevznikne, ale i Panny se mohou mýlit. Partnerky musí splňovat jejich přehnaně vysoké nároky a vždycky vám dají najevo, že se jim na vás něco nelíbí. A to dokáže pěkně otřást sebevědomím. I když umí být pozorní, s vyznáním lásky mají potíže, takže nečekejte žádná romantická gesta.

Váhy (23. 9. – 22. 10.) Muži ve znamení Vah jsou věrní, spolehliví a vášniví partneři, kteří by vás nosili na rukou… Než dojde na nějaký problém. Neradi se totiž rozhodují a vyhýbají se konfliktům a odpovědnosti, jak jen můžou. V tomhle na ně rozhodně není spoleh, a pokud zjistí, že je vztah pro ně příliš komplikovaný, začnou z něj couvat. Nečekejte od nich ale jasné stanovisko. Začnou se chovat tak, abyste to rozsekla nakonec vy. Pokud to necháte na nich a budete jim dávat neustále další šanci, dočkáte se jen trápení.

Střelec (23. 11. – 21. 12.) Jsou přátelští a už krátce po seznámení získáte pocit, jako byste se znali odjakživa. Bude vás fascinovat jejich bohémství, pozitivní přístup k životu a dobrodružná povaha. Stejně vášniví bývají Střelci i v ložnici. Pro život bohužel moc nejsou. Neradi se totiž vážou, takže vás nejdřív zahrnou samou láskou a po nějaké době vás s klidem odkopnou nebo podvedou s jinou. Pokud to náhodou mezi vámi vydrží, budete se muset smířit s tím, že nebudete vždycky na prvním místě. Tam patří přátelé a plno aktivit. Rozhodně na ně neplatí žárlivé scény, to ani nezkoušejte!