Stojíte každý den před zrcadlem, snažíte se usměrnit své obočí a dodat mu nějaký tvar? Většinou se to nedaří zcela podle vašich představ, chloupky neustále uhýbají a po pár hodinách jsou zase jinde, než chcete? Vyzkoušejte laminaci obočí. Díky této kosmetické proceduře získáte upravené, atraktivní a krásu podtrhující obočí. Co je to laminace a kolik stojí? Průběh procedury přiblíží kosmetička Kamila Stašová.