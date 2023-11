Láska a sex opravdu procházejí žaludkem: Pro lepší orgasmus si s partnerem vychutnejte dobré jídlo

Co to je vaginální suchost? Podívejte se na video:

I před samotným sexem je vhodné mít žaludek zaplněný, není ale ideální najíst se příliš. Po velkém jídle by lidé měli se sexem počkat alespoň šedesát minut, kdy je potrava strávená, ale nebudete mít hlad. Také je důležité přemýšlet nad tím, co sníte, vyhněte se hlavně mléčným výrobkům, čerstvému pečivu nebo projímavým potravinám, jako jsou třešně či švestky.

To, co před sexuálními hrátkami sníte, může mít velký vliv na váš orgasmus. Špatně zvolené potraviny mohou stát za mnohými trapasy během sexu! Vyvarujte se každopádně nadýmavých luštěnin, chřestu, který vytváří nakyslý zápach genitálií, nebo červenému masu, jež vyžaduje náročné trávení. Co tedy jíst? Dejte si lehčí jídlo, drůbeží maso, rybu nebo mořské plody – často dokonce zvyšují chuť na sex. Skvělé jsou třeba jahody a banány.

Jídlo ovlivňuje chuť spermatu

Ženy, které často provozují orální sex, si stěžují na chuť partnerova spermatu. To, že se do chuti spermatu promítají potraviny a pitný režim partnera, je známá věc. Proto zbystřete, konzumuje-li váš milenec velké množství alkoholu, kávy, ostrá jídla, koření, česneku, cibule či masa, může mít jeho sperma nepříjemnou a hořkou chuť. Pro zlepšení chuti je vhodné dodržovat pitný režim, jíst co nejvíce sladkého ovoce či pravidelně popíjet ananasový džus. Stejná opatření by měly dodržovat ženy, které mají problém se zápachem vaginy.