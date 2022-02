Láska je slepá, ale ne napořád. Které zlozvyky vztahem otřesou?

Soužití s opačným pohlavím bývá občas opravdu náročné. Často je složité mužům vysvětlit, proč hledáme problém tam, kde ho oni nevidí. Máme pro vás šest zlozvyků, které páry ve společné domácnosti trápí. Znáte to taky?

Spodní prádlo všude kolem

Určitě to také znáte. Ať už koš na špinavé prádlo postavíte v koupelně kamkoliv, můžete si být jistá, že váš partner ho spolehlivě mine a vy budete muset sbírat použité prádlo i svršky ze země. A ještě byste měla být ráda, že se svlékl až v koupelně a neudělal z odhozeného oblečení cestičku z ložnice do koupelny. Proč muži nejsou schopni trefit se svým oblečením do koše se špinavým prádlem, je pro nás nevyřešitelnou záhadou, která je v některých domácnostech na běžném denním pořádku. Ano, existují i muži, kteří si po sobě uklízejí. Pokud takového máte doma, jste šťastná žena.

Vousy a chlupy na umyvadle

Sice po nich vyžadujeme holení, aby nás při polibcích jeho strniště nepíchalo do rtů a tváří, je to ale dvojsečná zbraň. Téměř žádný muž totiž z neznámého důvodu není schopný uklidit následky holení dočista. Snaha se sice cení, většinou ale skončí tak, že muž namočenou rukou rozpatlá zbytky vousů a chlupů po umyvadle a přilehlém okolí, takže je stejně na vás, abyste nepořádek uklidila.

Smradlavý zlozvyk

Soužití s partnerem holdujícím cigaretám je pro nekuřačky vždy náročné. Nejen že zapáchá cigaretovým kouřem, ale také vyžaduje místo a čas, kde by se své neřesti mohl s klidem věnovat. V ideálním světě by s kouřením cigaret na vaši žádost přestal, ale pokud to nejde, zkuste ho přesvědčit, ať přesedlá alespoň na bezdýmnou variantu, která obsahuje výrazně méně škodlivin než cigaretový kouř. Například zařízení IQOS produkují aerosol, který nezůstává na pokožce ani ve vlasech, není nepříjemně cítit z konečků prstů, z oblečení či z interiéru. Sice ho nezbavíte zlozvyku úplně, ale rozhodně vám bude více vonět.

Záchodové prkénko

Tento boj mezi muži a ženami existuje snad od chvíle, kdy byl vynalezen záchod. Ženy prostě potřebují mít prkénko dole, muži zase nahoře. A tak nastává kolotoč věčných hádek, protože muži samozřejmě zapomínají prkénko sklopit. Na druhou stranu tento náš požadavek vůči mužům není tak úplně fér, protože oni nás přece také nenutí, abychom po vykonání potřeby prkénko zvedaly.

Zbytky všude

Nedojedený banán na lince. Ukousnutý rohlík na stole. Prázdný papír od šunky v lednici. Jedno sousto pomazánky v misce. Proč muži neodklízejí zbytky nebo prázdné obaly raději vrací do spíže či ledničky, než aby je spořádaně vyhodili do koše? Nás to dokáže vytočit do nepříčetnosti, muži výtku odkývají, a druhý den udělají to samé.

Mastné otisky

Také vás chytá záchvat, když půl dne drhnete koupelnu či kuchyň, až se krásně blýská, a pak najdete otisky mastných prstů na ledničce, lince, koupelnové skříňce či vodovodním kohoutku? To samé se často týká také oken, dveří nebo dálkových ovladačů. I když instalujete papírové kapesníčky všude a jste si jistá, že cestu k umyvadlu či dřezu váš partner dobře zná, stejně si ruce umýt nejde.