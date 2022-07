Láska, která bolí: Osudový vztah nerovná se šťastný vztah

Co je vlastně osudový vztah či osudová přitažlivost? Proč takový vztah nemusí být vůbec šťastný? A co nás vlastně má naučit?

Od první chvíle jsem měla pocit, že se známe roky… „S Jirkou jsme byli manželé tři roky, brali jsme se z šílené lásky po roce vztahu. Od prvního dne, kdy jsme se potkali, jsme měli pocit, že se známe roky. Avšak zatímco začátek naší lásky byl sladký a medový, konec byl hořký jako pelyněk. Po roce jsme měli doma Itálii a bohužel došlo i na facky. A ač se to stydím přiznat, první jsem vždy vztáhla ruku já. Nemohli jsme spolu žít, zabili bychom se. Přiváděli jsme se k šílenství. Nyní jsem už deset let šťastně vdaná, mám dvě děti, hodného muže a k Jirkovi bych se nikdy nevrátila. Přesto na něj často myslím. Vztah s ním mě proškolil až do konce života. Hodně jsem se o sobě dozvěděla. Na děti ani na současného muže by mě ani nenapadlo vztáhnout ruku, Jirka však dokázal z hlubin mého nitra vyvolat démony. Zní to jako klišé, ale naprosto dokonale jsme si nastavovali zrcadlo. Myslím, že to měl stejně. Zpětně jsem za tu zkušenost vlastně ráda, bez ní by nebylo mé druhé manželství tak spokojené,“ vzpomíná na své setkání s osudovou láskou paní Zdena. Co je láska na první pohled? Podívejte se na video:

Láska, která bolí. Ani spolu, ani bez sebe Osudový vztah jde do hloubky, zaryje se hluboko pod kůži mnohdy až do morku kostí. Je nesmírně intenzivní, a to obvykle oběma směry. Obyčejně jde o vztah, o lásce, o city, které bolí. Mnohdy máte v takovém vztahu pocit, že se mu prostě nešlo vyhnout, a to i přestože jste se mu bránila. Osudové vztahy jsou návykové, těžko se z nich odchází, těžko se od nich odpoutává, nesnadno zapomíná. Máte pocit, že nemůžete žít s ním, ale ani bez něj. V některých případech takový vztah nemusí být však otevřeně partnerský, může být klidně i roky platonický…

Mívá mnoho podob Asi to znáte; kdysi na střední škole jste se líbali, možná i trochu víc, propovídali jste noc a měli pocit, že vás onen přítomný okamžik vystřelil mimo naši galaxii. Avšak nikdy jste spolu z nejrůznějších důvodů nezačali chodit. Dodnes na něj myslíte, dodnes se vám rozklepou kolena, když ho náhodou potkáte. Tušíte totiž, že byste kvůli němu možná byla schopná podvádět manžela, lhát jako když tiskne a snad i rozbít rodinu. Osudová láska může být ale i zcela neopětovaná, stoprocentně platonická, celé roky milenecká a podobně.

Karma, nebo osud? Z trochu „ezopohledu" s příchutí buddhismu se v těchto souvislostech skloňuje termín „karmický vztah". V karmickém vztahu se setkáváte se svým partnerem proto, abyste napravila staré chyby, křivdy či nedorozumění a zušlechtila tak svou duši. Karmický vztah vás učí stejné a opakující se situace řešit jinak. Mnoho žen zná pocit, kdy se s novým partnerem po čase ocitnou ve stejně komplikované situaci jako s předešlým a v konečném důsledku pak narážejí na identické problémy. Karmický vztah je díky tomu nesmírně intenzivní, avšak ne harmonický. Obvykle je to prostě „očistec". Když jím ale projdete a pochopíte, co musíte ve svých vzorech chování změnit, může být ve své podstatě velkým darem. „Jsou to ty vztahy, které mají schopnost měnit naši karmu, náš způsob myšlení, chování a přístupu k lidem, naši schopnost házet za hlavu některé bolesti, naučit se odpouštět, ale i odcházet z míst, kde kromě bolesti už nic není… Právě díky bolestným zkušenostem totiž můžeme o to víc ocenit ty protějšky, které nám ve vztazích bolest nezpůsobují…" uvádí na svém webu terapeut a kouč Petr Casanova.