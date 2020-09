Láska má 5 fází: Dokázala jste projít všemi, nebo jste se zasekla a dál to nešlo?

Období divoké zamilovanosti pomalu končí, ale střídá ho fáze hlubokého propojení. S partnerem tvoříme skutečný pár. Stále to mezi námi jiskří, cítíme se milováni, v bezpečí, navzájem se obohacujeme a máme pocit, že jsme opravdu našli pravého partnera pro život. V této fázi se páry často sestěhovávají nebo si pořizují děti, které vztah ještě více upevňují. Máme zkrátka pocit, že takhle dokonalé to bude už napořád.

3. Vystřízlivění

Třetí fáze bývá nejkritičtější a mnoho lidí vztah vzdává. Harmonii a pohodu najednou vystřídá nepochopení a hádky. Cítíme se podráždění a přepadává nás pocit, že bychom vlastně měli být úplně někde jinde a s někým jiným. Často se pak zdržujeme v práci, hledáme si koníčky a s partnerem nechceme trávit příliš času. Najednou máme pocit, že to, co jsme na tom druhém milovali, je už dávno pryč, a vzpomínáme na to, co bylo, a chceme to zpátky. Pokud překonáme tuto krizi, většinou si uvědomíme, kde byl problém, snažíme se ho vyřešit a začneme na druhém oceňovat jeho skutečné přednosti.