Láska mezi slavnými: 7 českých párů, kterým vztah vydržel celý život

Že by recept na šťastnou a celoživotní lásku přece jen existoval? Těchto sedm slavných párů o tom ví své, jelikož spolu vydržely celý život, a to i přes úskalí showbyznysu, v němž mají vztahy často život jepičí. Jak se jim to podařilo?

Josef Abrhám a Libuše Šafránková Za nejstabilnější pár českého showbyznysu byli dlouhá léta považováni herci Libuše Šafránková a Josef Abrhám. A opravdu splnili, co si během svatby slíbili: „Dokud nás smrt nerozdělí“. Manžele totiž po dlouhých padesáti letech skutečně rozdělila až hereččina smrt v roce 2021. Jejich vztah začal trochu bouřlivěji, Abrhám totiž tehdy ještě randil s herečkou Naďou Urbánkovou. Nakonec se ale rozhodl pro Libuši, kterou si v roce 1976 vzal za manželku. Ačkoliv veřejnost i přátelé považovali jejich vztah za idylický a láskyplný, i u nich se občas přehnala mračna a padlo slovo rozvod. „Asi bych se těžce rozváděla. Je to jako se svatbou v kostele. Ale poctivě a pocitově – někdy čtyřikrát za den,“ řekla Šafránková v roce 1993 v knize Ghetto vyvolenců. Jejich chemie však byla jedinečná, čehož využili i režiséři několika filmů. Manželé se tak jako partneři objevili před kamerou například ve snímcích Vrchní, prchni!, Svatební cesta do Jiljí nebo Přijde letos Ježíšek? Jaký byl životní příběh Libuše Šafránkové? Podívejte se na video:

Viktor Preiss a Jana Preissová Manželé Viktor a Jana Preissovi oslavili v roce 2019 již zlatou svatbu, manželství ale muselo ustát velkou krizi v podobě nevěry. Té se v 80. letech dopustil Viktor Preiss, který si tehdy našel milenku. Svůj románek se sice snažil tajit, ale pravda nakonec vyšla najevo a s ní i to, že má herec nemanželskou dceru. Aby svoji ženu uchlácholil, měl dát Preiss herečce údajně peníze jako úplatek. Byla to ale nakonec především snaha a vstřícnost Preissové, že jejich manželství krizi ustálo a vydrželo až dodnes. Recept na spokojené manželství podle herečky známé z filmů Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny stejně neexistuje. „Na to nejsou rady. Jenom podle sebe můžu soudit, že člověk musí rozlišovat ve vztahu podstatné a nepodstatné věci. Aby si měli oba pořád o čem povídat a aby se spolu smáli. Humor je láska. Humor je život. To my s tím mým mužem máme, my se mlátíme smíchy celý život,“ řekla před časem herečka pro Top Star magazín. Jak vytrhnout velrybě stoličku: Co se dělo na natáčení úspěšné komedie? 34 Věděla jste, že film Jak vytrhnout velrybě stoličku měl být původně…

Dana Morávková a Petr Malásek Manželství herečky Dany Morávkové a skladatele Petra Maláska je bráno jako jedno z nejidyličtějších mezi českými hvězdami. Pár se vzal před šestadvaceti lety a alespoň v očích veřejnosti se přes jejich manželství nepřehnal snad ani jeden mráček. Pravda je, že oba manželé si soukromí střeží, recept na šťastný vztah ale přece jen herečka prozradila. „Je to stále skvělý vztah, a kdybych mohla poradit, tak v žádném případě by se partneři neměli snažit jeden druhého předělávat podle svých představ. Vztah je o srdci, lásce, ale i toleranci, porozumění,“ uvedla Dana Morávková. Dana Morávková slaví 50: V dětství ztratila otce a stala se mistryní v krasobruslení 16 I když to v dětství zpočátku tak nevypadalo, Dana Morávková si za…

Janis Sidovský a Pavel Vítek Recept na lásku znají i letití partneři Janis Sidovský a Pavel Vítek. Tento pár musel krom klasických vztahových problémů překonat také reakce veřejnosti, protože dlouhou dobu svůj vztah, který se mnoha lidem nemusel líbit, tajili. Nakonec ale přestali předstírat, že jsou pouze přátelé, a letos spolu slaví krásných pětatřicet let. „Musí se dodržovat několik životních zásad. Jsou to hlavně asertivita, nechat druhého žít a nevnucovat mu svoje pravdy. Je také důležité hledat společný smysl pro humor a mít hodně společných zážitků,“ vysvětlil pro Rozhlas.cz Pavel Vítek. 15 slavných gayů a lesbiček: Věděly jste to o všech? 28 10 Ve filmech a seriálech jsou často za lvy salónů a sexuální dračice,…

Karel Heřmánek a Hana Heřmánková Manželství po více než třiceti letech stále funguje také bývalé televizní hlasatelce Haně Heřmánkové a herci Karlu Heřmánkovi. A to i přesto, že spolu pár dokonce pracuje. Po revoluci spolu totiž založili Divadlo bez zábradlí, kde herec režíruje a hraje, zatímco jeho manželka pracuje jako manažerka. „Určitě by ta láska měla být na obou stranách. Jsem hrozně ráda, že se na sebe pořád těšíme, protože o vztah musíte pečovat,“ přiznala Hana Heřmánková pro iDNES.cz a její manžel dodal: „Já bych to řekl slovy Vladimíra Párala, který v knize Profesionální žena napsal: Láska je být spolu.“ Oblíbení hlasatelé a hlasatelky: Kam se poděli Hemala, Burešová nebo Retková? 17 1 Před dvaceti lety byste si večer u televize bez úvodního slova od…

Emil Zátopek a Hana Zátopková Držitelé olympijských medailí spolu sdíleli nejen lásku ke sportu, ale i jeden k druhému. I když jejich manželství prošlo sem tam nějakou krizí, a došlo dokonce i na nevěru, vždy si uvědomili, jak moc se mají rádi, a jejich vztahem nic neotřáslo. „Náš společný život s Ťopkem byl neobyčejně pestrý a zajímavý, ale nejvíce si cením toho, kolik času jsme prochechtali. Snad nejvíc jsme se smáli lidské blbosti. Ta je věčná a nikdy nekončí. Třeba když si lidé hráli na něco, co nebyli, a my jsme je prokoukli a pak jsme je doma napodobovali. To jsme se vždycky váleli smíchy,“ prozradila Dana Zátopková v rozhovoru pro Český rozhlas. Zátopkovi byli manželé dlouhých dvaapadesát let a rozdělila je až Emilova smrt v roce 2000. Emil Zátopek si musel svou ženu vybojovat. Miloval ji víc než běh 13 Před pár dny uplynulo osmnáct let od jeho smrti. Sportovec století,…