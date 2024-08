Láska na dálku: Jaké má klady a zápory a co dělat, aby fungovala

Lidé, kteří se rozhodnou pro vztah na dálku, často slýchají, že jim nevydrží. Setkávat se jen jednou za několik týdnů nebo měsíců je náročné. Ale přesto existují dvojice, kterým to klape.

Soužití na dálku v posledních dvaceti letech ulehčily moderní technologie. Lidé už nejsou odkázáni jen na psaní dopisů či klasický telefon. Elektronická komunikace se stala běžnou součástí našich životů. U části lidí dokonce převládá, a to bez ohledu na to, kde jsou jejich blízcí, což dvojicím, které dělí stovky nebo tisíce kilometrů, nahrává. Pomocí videohovorů mohou udržovat mnohem intimnější kontakt, díky kterému mají pocit blízkosti, i když je dělí třeba oceán. Někomu vztah na dálku může vyhovovat, jiný si ho nedokáže vůbec představit. V čem jsou pozitiva a negativa?

Výhody, či nevýhody?

Podle odborníků nejde pouze o zamilovanou bláhovost. Jedním z hlavních důvodů, proč vztah na dálku udržujeme, je podle nich to, že partnera považujeme za výrazně lepší volbu než ty, které máme ve svém okolí. A proto jsme ochotné i něco obětovat. I já jsem měla vztah na dálku. On žil v Norsku v Oslu, já v Praze. Kromě 1600 kilometrů nás dělila také jazyková bariéra. Zpočátku jsme se domlouvali německy, časem jsem obstojně zvládla norštinu. Každých 14 dní jsem na prodloužený víkend létala za svou láskou. Zpočátku mě to bavilo – nové prostředí, noví kamarádi, více zábavy, méně hádek, těšení se…

Po dvou letech se ale dostavila únava a ani čtyři lety do měsíce už nebyl takový adrenalin. Nakonec jsem se do Osla přestěhovala a krátce nato náš vztah skončil. Nedokázali jsme žít spolu, mně se navíc stýskalo po Praze a partnera na dálku už jsem také nechtěla. Já osobně jsem si nakonec potvrdila, že takové soužití není nic pro mě. Přesto jsou ale dvojice, kterým to vyhovuje. Podle americké studie se oslovení shodli v následujícím:

Méně omezování

Prozradili, že se dobře baví se svými partnery i na dálku a mají oproti jiným vztahům méně hádek.

Více optimismu

Většina milostných vztahů se rozpadne během prvního roku. Přesto partneři žijící stovky i tisíce kilometrů daleko více věřili tomu, že se nerozejdou. K jejich optimismu vedlo to, že vzájemně viděli, jak se jejich protějšek snaží dělat kompromisy, které s jejich odloučením nutně souvisejí.

Více času pro sebe

Jednotlivci v takových vztazích mnohem více využívali svého volna, aby se věnovali sami sobě. Měli více koníčků, zlepšovali své dovednosti, více pracovali na své kariéře a pěstovali přátelství.

Sedí mi to k povaze

Někteří lidé jsou prostě lépe vybaveni na to, aby vztah na dálku dobře zvládali, nebo jim dokonce více vyhovuje. Mají trochu jinou představu o tom, jak by měl partnerský vztah vypadat. I s protějškem, který by bydlel ve stejném městě, by měli větší potřebu nezávislosti a času na sebe.

Máme stejná očekávání?

Vztah na dálku vydrží v průměru necelé tři roky ve srovnání s běžným vztahem, kde odborníci udávají délku trvání okolo sedmi let. Soužití na dálku v nás navíc vyvolává obavu, jestli nás ten druhý miluje stejně jako my jeho, nebo jestli máme společnou budoucnost. Každopádně je dobré se ujistit, jestli máte stejné představy o současné podobě vztahu. Pokud se ukáže, že se liší, je lepší vycouvat a neztrácet čas. Výzkumy podle klinické psycholožky Andrey Boniorové také ukázaly, že vztahy na dálku jsou více uspokojivé a méně stresující, pokud nepočítáme s tím, že spolu zůstaneme navždy.

Žár vyhořívá

Jiná situace je, když spolu žijete a pak vás okolnosti donutí odjet pryč. Takové odloučení je v dnešní době časté, protože pracovní a studijní možnosti boří hranice. Největším rizikem je čas. Pokud odloučení trvá příliš dlouho, hrozí reálné nebezpečí, že láska na dálku ztratí žár a postupně vyhořívá.

Jak se vypořádat se vzdáleností

1. Promluvte si o prioritách dne

Rozdílné pracovní povinnosti, ale třeba i doba, kdy chodíme spát, mohou vést ke zmatkům i ve fungování párů, které spolu bydlí. Položte si proto otázky, v jakou denní dobu se cítíte nejlépe, kdy máte opravdu prostor a čas na důvěrnou konverzaci, vyhovují vám spontánní zprávy, či vás naopak stresují?

2. Smysluplná konverzace

Některé studie naznačují, že partneři na dálku mohou být spokojenější s komunikací než blízké páry. Na rozdíl od dvojic, které spolu žijí, jen zřídka hovoří o každodenních praktických věcech, nevyčítají si, kdo nevynesl odpadky. Tyto páry hovoří o tom, co jim skutečně leží na srdci.

3. Nepodceňujte fyzický kontakt

Možnosti videohovorů či posílání zpráv jsou určitě fajn, ale fyzický kontakt nenahradí. Nechte si nějakou věc, která vám ho připomíná. Například spěte v jeho tričku, vystavte si předmět, který symbolizuje váš závazek, anebo s sebou noste jeho dárek.

4. Nepřeplánujte společný čas

Hodně odloučených lidí se ve dnech setkávání snaží využít a užít si každý společný moment. To jim může přinést spoustu krásných zážitků, ale jen do chvíle, než je nabité plány začnou svazovat a tím i stresovat. Nechte si proto i prostor na nicnedělání.

5. Nežárlete

Ti, kteří jsou od svého protějšku vzdáleni mnoho kilometrů, se mohou o něco více bát nevěry. Je to naprosto přirozené, nicméně snaha toho druhého kontrolovat je stejně špatná jako v konvenčním vztahu.

6. Žijte svůj vlastní život

Jen čekat na to, až se partner vrátí, a nevyplnit čas, který jste běžně trávila s ním, může přinést smutek, depresi i odloučení od přátel.

7. Myslete pozitivně

Máte ve svém životě člověka, se kterým se máte opravdu rádi a se kterým se navíc nemusíte ani přes veškeré překážky rozloučit.

8. Problémy řešte hned

Dusit v sobě celé týdny nedořešené věci nebo křivdy je špatné. Nečekejte proto, až se uvidíte. Pokud potřebujete komunikovat o něčem, co se vám ve vztahu nelíbí, neodkládejte to na fyzické setkání. Pokuste se o tom mluvit otevřeně a přímo, ideálně s použitím webkamery.

"Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 8/2020"

Text: Jindra Pelikánová