Láska nebeská: hororová scéna, věta na náhrobku a další pikantnosti z natáčení

Vánoce bez filmu Láska nebeská si dnes umí představit už jen málokdo. Kultovní romantická komedie z roku 2003 se na českých obrazovkách objeví samozřejmě i letos, a to přímo na Štědrý den na Nově. Mnoho scén z tohoto britského snímku se nezapomenutelně vrylo do paměti milionům diváků. Jak se tehdy natáčely a co všechno se dělo za kamerami?