Láska umí být bolestivá: 5 důvodů, proč se vracíme k těm, kteří nám ublížili

Vracet se je snadné

Mnohem snazší než si hledat někoho nového. S partnerem se dobře znáte, máte mezi sebou už vytvořený nějaký vztah, a tak je mnohem pohodlnější dát si druhou šanci než si začít s někým jiným. Měla byste si však odpovědět na otázku, zda vám to za to stojí. Jestli je opravdu nutné, aby vaše pohodlnost zvítězila nad skutečným štěstím, které vám může nabídnout někdo jiný. Dříve či později totiž stejně přijdete na to, že jste akorát ztrácela čas s někým, kdo si vás nezaslouží.