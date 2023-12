Láska v řeči čísel: Jaké typy mužů se k nám hodí podle data narození

Co znamená vaše životní číslo a jaký muž se k vám hodí?

Už jste se s tím asi setkala, je to velmi jednoduché: Vezměte číslice svého data narození a sečtěte je. Pokud vám vyjde číslo vyšší než devět, dále je sčítejte, dokud se nedostanete k číslu do devítky včetně.

Nesnášíte nespravedlivost, a protože jste velmi citlivá, vždy se vás hluboce dotýkají křivdy, i pokud se týkají druhých lidí. Milujete neobvyklé originální věci, jste nezávislá, nepodléháte konvencím. Proto těžko vstupujete do vztahů, vždy se bojíte, abyste nepřišla o svoji svobodu. O to větší hodnotu pro vás má přátelství. Jste intelektuální typ, potřebujete prostor, máte raději venkov než město. Vhodný protějšek: 4, 3, 1

Životní číslo 8

Logická, ctižádostivá, taková je osmička. Díky svému aktivnímu přístupu k životu jste rozený vůdcovský typ, nebojíte se překážek, ale berete je jako výzvu a nechápete, když druzí nemají takový tah na branku jako vy. Jdete z akce do akce, neumíte odpočívat. I ve vztazích jste přímočará, je to buďto ano, nebo ne. Jen si ve vztazích dávejte pozor na dávání a braní, máte tendenci sklouznout do jednoho extrému. Vhodný protějšek: 9, 5, 7