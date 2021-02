Láska v roce kovového Buvola: Komu předpovídá čínský horoskop šťastný vztah?

V pátek 12. února se slavil čínský nový rok. Ten odstartoval rok kovového Buvola. Co můžeme v následujících dvanácti měsících čekat v lásce? Která znamení se mohou v roce 2021 těšit podle čínského horoskopu na partnerské porozumění a harmonii?

Neházejte flintu do žita

Samozřejmě, že v současné době jsou možnosti seznámení omezené, ale pořád existují on-line seznamky, které hlásí zvýšený zájem. Zejména mladé ženy, kterým tikají biologické hodiny, nechtějí čekat, až budou moci potkat potencionálního partnera někde na večírku či v baru. Kdo má podle hvězd zvýšenou šanci na to, že najde toho pravého či pravou? A na co by se měly zaměřit páry, které jsou už nějaký ten pátek spolu? Podívejte se na video v úvodu článku, kde vám představí Jiří Čermák, lektor, poradce a kouč feng-ren-šuej, čínský horoskop lásky pro rok 2021. Ten bude ve znamení kovového Buvola. Měl by tedy být už poněkud stabilnější než turbulentní rok kovové Krysy, který jsme prožívali v minulých dvanácti měsících.