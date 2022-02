Jaromír Jágr slaví 50: Jaké byly lásky slavného hokejisty a která pro něj byla nej?

Zdá se to neuvěřitelné, ale právě dnes 15. února 2022 slaví nejslavnější a stále aktivní český hokejista Jaromír Jágr životní jubileum. Padesát let by mu ale nikdo nehádal! Úspěšný sportovec má krom hokejových výsledků na kontě i řadu románků, které byly ostře sledovány. Jaké ženy za svůj život okouzlil?

První: Iva Kubelková S Ivou Kubelkovou měl Jaromír Jágr první vážný vztah, který začal v roce 1996. V tom samém roce se Kubelková také stala vicemiss v soutěži Miss České republiky. S Jaromírem Iva zůstala dva a půl roku a dodnes se z řad fanoušků ozývá, že právě ona se měla stát paní Jágrovou. Svojí přirozeností a vstřícnou povahou si získala nejen srdce veřejnosti, ale i Jaromíra, se kterým jsou přátelé dodnes. Velice si rozuměla také s maminkou slavného hokejisty, jejíž názor na přítelkyně je pro Jágra dodnes velmi důležitý. Jágr tehdy nebyl na tak vážný vztah připravený. "Byl jsem jako v první třídě a nechápal, že mohu skočit rovnou do osmé," uvedl hokejista ve své biografii. Vztah nakonec ztroskotal na tom, že Kubelková nezvládala život vedle profesionálního sportovce, a tak se s Jágrem v roce 1999 rozešla. Jaromír Jágr slaví 50! Co mu přejí hvězdy? Podívejte se na video:

Nenápadná Nicol Lenertová Krátce po ukončení vztahu s Ivou Kubelkovou se Jaromír poznal ve Strakonicích na natáčení s tehdejší moderátorkou TV Nova Nicol Lenertovou. Vztah nebo spíše románek neměl dlouhého trvání, rozešli se po několika měsících. Jágr byl stále ještě smutný z rozchodu s Kubelkovou a později se ve hře objevila další jeho láska, Andrea Verešová. Nicol tedy neměla příliš prostoru se ve vztahu projevit, jeden zásadní dopad na Jágra však měla – nejslavnější hokejista shodil svůj pověstný „mullet" čili účes, kdy horní vlasy jsou krátké a vzadu na krku dlouhé, jenž časem zlidověl a dodnes se mu také říká „na Jágra". Jaromír dal přednost modernějšímu sestřihu a možná i díky tomu okouzlil svoji další přítelkyni.

Dominantní Andrea Verešová S krásnou Andreou Verešovou prožil Jágr svůj druhý nejdelší vztah. Také byl nejvíc medializovaný a sledovaný širokou veřejností. Verešovou poznal Jaromír v roce 1999 na tenisovém turnaji v Bratislavě a v roce 2000 spolu oficiálně začali chodit. Vydrželi spolu dlouhých šest let a Verešová se kvůli lásce dokonce na čas vzdala kariéry a odstěhovala se do zámoří. Ani to jí však nepomohlo vztah udržet. Verešová toužila, aby se jí Jágr více věnoval, a stále se ho snažila změnit, což se jí nedařilo. Příliš nepadla do noty ani Jágrově mamince, která se údajně neustále snažila do vztahu zasahovat. A protože se Verešové nedostávalo všeho, po čem toužila, rozhodla se hokejistu opustit. Rozchod, stejně tak jako celý jejich vztah, byl hojně propíraný bulvárem a možná i to vedlo k tomu, že se pár nerozešel úplně v dobrém. „Přišla jsem na to, že mi Jaromír nemůže dát to, co bych od svého partnera očekávala: především aby mi byl pevnou oporou, kamarádem a láskou, která by se o mě starala a občas se také přizpůsobila mým potřebám. Jaromír toho schopen nebyl. Má jen svou kariéru, svůj hokej," uvedla Verešová.

Na vztah mladá Inna Puhajková Nejdelší poměr prožil Jágr s modelkou a moderátorkou sportovních zpráv Innou Puhajkovou. Když se mladá kráska dala s hokejistou dohromady, bylo jí pouhých dvacet jedna let a neměla ani ponětí, co ji čeká. Celý svůj život přizpůsobila svému příteli a na sebe jí nezbýval čas. Až po dlouhé době zjistila, že ve vztahu není šťastná a trápí se. „Byla jsem strašně mladá. V podstatě jsem v tom vztahu dospívala a poznávala život po boku hokejisty. Dnes bych už do takového vztahu nešla. Trápila jsem se, chyběla mi seberealizace. Žila jsem život toho druhého," uvedla Inna v rozhovoru. Přesto právě ji většina lidí viděla jako ženu, která půjde po boku Jágra k oltáři. Svým způsobem pro něj byla ideální partnerka – zařídila si život podle něho, byla milá, hodná, na veřejnosti se příliš neprojevovala, a přesto ji lidé kvůli její skromnosti měli rádi. Život ve zlaté kleci ale nebyl to, co by něžnou blondýnku lákalo, a tak téměř po sedmi letech hokejistu opustila.

Striptérka Veronika Kopřivová Po ukončení nejdelšího vztahu, kterým si Jágr prošel, zůstal hokejista dlouho sám, spekulovalo se i o několika milenkách včetně finalistky soutěže Česká Miss Lucie Kovandové, Jágr ale nikdy nic nepotvrdil. Když před pár lety zveřejnil svůj vztah s mladou blondýnkou Veronikou Kopřivovou, stala se okamžitě terčem pro bulvár i veřejnost. Od začátku se o ní mluvilo jako o zlatokopce, která na Floridu odcestovala s jasným cílem sbalit slavného hokejistu a také se jí to povedlo. O téměř dvacet let mladší modelka, která také prošla soutěží krásy Česká Miss, měla za sebou navíc drsnou minulost a krátké období, kdy se živila coby striptérka v Německu. Tuto aféru ale jejich vztah ustál a zdálo se, že dokonce posílil. Veronika žila s Jágrem na Floridě, kde se o něj pečlivě starala, vařila mu a snažila se být vzornou partnerkou. V Čechách se příliš neobjevovala a když ano, nechtěla se bavit s novináři ani nevyhledávala staré známé. Nakonec ale ani tento vztah hokejistovi nevydržel, i když se svého času spekulovalo o zásnubách a těhotenství. Veronika to v Americe nakonec zabalila a vrátila se do Čech, kde začala žít s modelem s Miroslavem Dubovickým a věnuje se své oděvní značce. Spolu s partnerem vychovávají dceru Ellu.